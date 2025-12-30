Nicolás Maduro: “Tengo una cuentica de ahorro, donde me depositan mi sueldito de presidente”

El líder del régimen de Venezuela, que dijo que no es un magnate ni quiere riqueza material, recibió fuertes críticas en las redes sociales. Reveló cuánto cobra, pero lo hizo utilizando como referencia una criptomoneda creada por el Gobierno en 2018, que ya no está disponible.

Hoy 05:25

Nicolás Maduro sorprendió el lunes al referirse a sus finanzas en un acto público en la parroquia Macarao, al suroeste de Caracas. El líder del régimen de Venezuela se refirió a su salario como su “sueldito de presidente” y con un tono de aparente comedia deslizó qué hace su esposa con ese dinero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro, donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara”, expresó Maduro, quien aseguró que no es ni ha sigo un magnate y que no quiere riqueza material para su vida.

Luego, reveló la supuesta cifra que percibe por sus funciones, pero no lo hizo en bolívares, la moneda oficial de su país, sino que empleó como referencia una criptomoneda creada por el régimen chavista en 2018 con el respaldo del petróleo venezolano, y que ya se encuentra fuera de circulación.

“Yo gano dos Petros, dos Petros (aproximadamente 120 dólares). Pero esa platica, no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Cilita la agarró para comprar una cosita”, agregó Maduro en referencia a su esposa, Cilia Flores.

Luego, ya embarcado en la descripción del manejo del dinero en su intimidad, y apelando siempre a un matiz que buscaba ser cómico, agregó: “He cambiado la clave veinte veces, yo no sé cómo ella se entera de la clave. Te dije que te iba a denunciar”.

“Ahorita me depositaron los aguinaldos, fui a buscarlos rapidito, para tomarme una fría con unos amigos. No pude, no pude. Así que, imagínense ustedes”, completó Maduro, en un contexto de grave crisis de ingresos, aumento de los precios y alza del dólar, y en el mismo día en que Donald Trump dijo que destruyó una zona portuaria usada por narcos de Venezuela para la carga de drogas en barcos.

En lo que va de 2025, el bolívar perdió un 84,8 % de su valor respecto al dólar, cuya cotización oficial empezó el año en 52,02 bolívares y cerró esta semana hasta el 26 de diciembre en 342,93 bolívares, lo que representa un alza del 559,3 % de la divisa estadounidense.

Según medios venezolanos, el salario mínimo en ese país es de 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, es decir, alrededor de un dólar al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el costo de la canasta alimentaria supera los 500 dólares mensuales.