El tiempo para este martes 30 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una máxima de 33º y cielo parcialmente nublado

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este martes 30 de diciembre se espera una jornada con temperaturas elevadas, algo de nubosidad y baja probabilidad de chaparrones.

Hoy 01:51

El clima en Santiago del Estero para este martes 30 de diciembre estará marcado por temperaturas elevadas, con una máxima de 33° y una mínima de 21°, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Durante toda la jornada se prevé cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde podrían registrarse chaparrones aislados, aunque las probabilidades de precipitaciones son bajas, por lo que no se esperan fenómenos significativos.

En tanto, el pronóstico extendido para el miércoles 31 de diciembre, último día del año, indica una jornada aún más calurosa, con una temperatura máxima de 36° y una mínima de 23°. El cielo se presentará algo nublado durante todo el día y no hay probabilidad de lluvias, por lo que se espera un día estable y sin sobresaltos climáticos para el cierre del año.