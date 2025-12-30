Lágrimas y emoción: así fue la eliminación de un nuevo participante en MasterChef Celebrity

En una noche de cocina complicada, un nuevo participante dejó el certamen por decisión del jurado. Ahora quedan 14 concursantes en carrera y el reality atraviesa su etapa más dura.

Hoy 05:32

Este lunes 29 de diciembre se desarrolló una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) y un participante dejó el certamen por decisión del trío de jurados.

La gala comenzó con seis participantes en la cuerda floja: Momi Giardina, Claudio Husaín, Andy Chango, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Agustín "Cachete" Sierra y el Chino Leunis.

El desafío del día impuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis consistió en elaborar, en 60 minutos, un plato con atún como ingrediente principal.

Los mejores de la noche fueron Roccasalvo y Cachete Sierra.

Mientras que los peores platos fueron los de Momi Giardina y Andy Chango, la dupla de amigos que se consolidó en el certamen.

Finalmente, por decisión del jurado, Momi Giardina fue eliminada de MasterChef Celebrity.

"Primero quiero decirles 'gracias infinitas'. Me divertí mucho. Entré con mucho miedo, porque la cocina me tenía anulada, y ustedes me empujaron. Me divertí, me reí de mis errores. Me voy con una olla llena de amigos, son increíbles. No tengo más que decirle 'gracias' a todos. ¡Fui muy feliz!", se despidió, entre lágrimas, la humorista, que luego recibió elogiosas palabras del jurado, Wanda Nara y todos sus compañeros de competencia.

Además, la jornada contó con la despedida de Maxi López, que dejó el certamen para acompañar a Daniela Christiansson, que está embarazada y próxima a dar a luz a Lando, el segundo hijo de la pareja, en Suiza. En un principio, el exfutbolista será reemplazado por Claudia Villafañe y luego por Yanina Latorre.

"Se me terminó el tiempo, me están esperando, tengo que viajar... Tengo que acompañar a Daniela en Europa... Pero, voy a volver. Ojalá que mis reemplazos me cuiden el lugar", anunció Maxi.

¿Quiénes siguen en MasterChef Celebrity?

Con las eliminación del exboxeador Roña Castro, el periodista Esteban Mirol, Diego "Peque" Schwartzman, Luis Ventura, el músico Walas (que entró como reemplazo de Pablo Lescano), Valentina Cervantes, el influencer y humorista Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo y ahora de Momi Giardina, quedan 14 participantes en competencia en el certamen culinario conducido por Wanda Nara.

Ellos son: Leandro "Chino" Leunis, Claudio “El Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi "La Reini" Gonet, Maxi López (será reemplazado por Claudia Villafañe y luego por Yanina Latorre), Sofi Martínez, La Joaqui, Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Agustín "Cachete" Sierra y Andy Chango.