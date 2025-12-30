Ingresar
Deniegan la eximición de prisión para Ramiro Petros, acusado de una millonaria estafa

El empresario está acusado de quedarse con 40 mil dólares que le abonó un comerciante local por un Audi Q3 que nunca le fue entregado. Su defensa apeló la medida.

Hoy 06:12

La Justicia de Control y Garantías asestó un duro revés a Ramiro Agustín Petros al rechazar el pedido de eximición de prisión presentado días atrás por su defensor, el Dr. Diego Lindow, en el marco de una causa en la que se lo investiga por una presunta estafa millonaria.

La resolución fue adoptada durante una audiencia realizada ayer, en la que el juez Sergio Gillet desestimó el planteo de la defensa y ordenó la detención de Petros, tal como lo había solicitado la Unidad Fiscal, representada por la Dra. Luciana Jacobo. La investigación se originó a partir de una denuncia formulada por el Dr. Sebastián Robles, en representación de un comerciante que acusó a Petros de haber recibido 40.000 dólares por la compra de un Audi Q3 que nunca fue entregado y que, según la acusación, habría sido posteriormente vendido a un ciudadano tucumano. De acuerdo con la denuncia, Petros se había comprometido a entregar el vehículo en un plazo de cuatro días, lo que finalmente no ocurrió.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido de eximición al considerar que existen riesgos procesales concretos que podrían afectar el normal desarrollo de la causa.

En su resolución, el magistrado sostuvo que, de concederse la libertad, se configuraría un peligro cierto de fuga y de entorpecimiento de la investigación, en atención a la gravedad de los hechos imputados y a la necesidad de avanzar en la recolección de pruebas sin interferencias.

Tras conocerse la decisión, el Dr. Lindow informó que apeló de manera inmediata la medida, lo que dejó en suspenso la orden de detención hasta tanto se expida la Cámara de Apelaciones.

