Melania Trump llega al cine con un retrato íntimo de la Casa Blanca

La película de Amazon MGM Studios ofrece una mirada íntima a los 20 días previos a la asunción presidencial de 2025 desde la perspectiva de la primera dama norteamericana.

Hoy 06:33

TriPictures presentó el tráiler de “Melania”, el nuevo documental de Amazon MGM Studios que propone un acceso inédito a los 20 días previos a la investidura presidencial de Estados Unidos en 2025, narrados desde la mirada de la propia Melania Trump, en su camino hacia el rol de primera dama.

La película invita al espectador a descubrir el universo personal y político de Melania Trump, mientras organiza los actos de investidura, enfrenta las complejidades logísticas y emocionales de la mudanza a la Casa Blanca y traslada nuevamente a su familia a Washington, en un contexto de máxima exposición pública y exigencia institucional.

En sus propias palabras, Melania Trump señala que “la historia se pone en marcha durante los 20 días de mi vida previos a la investidura presidencial de Estados Unidos. Por primera vez, el público internacional está invitado a los cines para presenciar el desarrollo de este capítulo crucial: una mirada privada y sin filtros mientras lidio con mi familia, mis negocios y mi filantropía en mi extraordinario camino hacia convertirme en primera dama de los Estados Unidos de América”.

“Melania” se estrenará en los cines el 30 de enero de 2026, el mismo día que en Estados Unidos, marcando además el regreso a la dirección de Brett Ratner, responsable de títulos como El dragón rojo, X-Men: La decisión final, la trilogía de Hora punta y Un golpe de altura.

El realizador había quedado apartado de la dirección tras ser acusado de agresión sexual en 2017, en el contexto del movimiento #MeToo. Posteriormente presentó una demanda por difamación y las partes alcanzaron un acuerdo en el otoño de 2018. Desde entonces, Ratner no había vuelto a dirigir un largometraje, luego de su último trabajo de ficción en 2014 con Hércules, protagonizada por Dwayne Johnson. En ese mismo año, disolvió su productora RatPac Entertainment, tras la ruptura del acuerdo de colaboración con Warner Bros..

Tras su salida del retiro con “Melania”, Ratner ya prepara su regreso al cine de ficción de la mano de Paramount Pictures, con la anunciada cuarta entrega de Hora punta, que contará nuevamente con Jackie Chan y Chris Tucker como protagonistas.

Luego de su paso por las salas españolas, todo indica que “Melania” llegará en exclusiva a Prime Video, ampliando su alcance al público internacional a través de la plataforma de streaming.