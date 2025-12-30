Ingresar
Espectaculos

Romina Gaetani denunció a su exnovio por violencia de género y tuvo que ser internada

La actriz fue trasladada al Hospital de Pilar luego de un llamado al 911. Presentaba golpes y un cuadro de nerviosismo.

Hoy 07:09

Romina Gaetani se encuentra internada tras sufrir un episodio de violencia de género en su casa ubicada en el Tortuguitas Country Club. Según fuentes policiales, la actriz denunció que el agresor fue su expareja Luis Cavanagh.

La intervención policial se produjo tras un llamado al 911 que permitió poner a la actriz a resguardo.

Al llegar al lugar, el personal de seguridad del barrio privado indicó que se trataba de “una femenina agredida por su pareja”, por lo que se solicitaron refuerzos y una ambulancia del SAME.

Ya dentro de la vivienda, Gaetani relató que su ex se había puesto agresivo y la golpeó por celos. Debido a un fuerte estado de nerviosismo y a los golpes que presentaba en los brazos y la cadera, se dispuso que la artista sea trasladada al Hospital de Pilar.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh. Romina Gaetani y Luis Cavanagh.

Además, recibió asistencia de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que interviene en este tipo de casos.

En tanto, Luis Cavanagh fue llevado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Según se indicó, la actriz se había separado de su pareja meses atrás. Por el momento, no trascendieron partes médicos oficiales sobre su evolución, aunque permanece bajo observación.

