Una herida que no cierra: a 21 años de Cromañón, familiares vuelven a movilizarse

Este martes se realizarán una misa, una marcha y un acto central en la Ciudad de Buenos Aires para recordar a las 194 víctimas de la tragedia de Cromañón, a 21 años del incendio que marcó para siempre a cientos de familias y sobrevivientes.

Hoy 07:51

Familiares y sobrevivientes de la tragedia ocurrida en República de Cromañón realizarán este martes 30 de diciembre una serie de actividades para recordar a las 194 personas fallecidas y a las más de 1.400 heridas, al cumplirse 21 años del incendio.

La jornada conmemorativa incluirá una misa, una marcha y un acto central, con el objetivo de mantener viva la memoria y renovar el reclamo de justicia. Según confirmaron los organizadores, las actividades comenzarán a las 18, con una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana.

Fabiana Puebla, sobreviviente del recital e integrante del Movimiento Cromañón, explicó que a partir de las 19.30 se iniciará una marcha desde la Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón, ubicado a metros de la estación Once y Plaza Miserere. El acto homenaje está previsto para las 20.30.

Durante la jornada también habrá expresiones artísticas y música en vivo. El cantante Sebas Fernández, la cantora Ferni y el grupo Vamos Negrita se presentarán en la intersección de Mitre y Ecuador. Además, la organización No nos cuenten Cromañón informó que otros artistas participarán de actividades culturales en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.

La noche que cambió todo

El 30 de diciembre de 2004, a menos de dos minutos de iniciado el recital de la banda Callejeros, un asistente encendió una bengala que prendió fuego la media sombra del techo, un material plástico altamente inflamable cuya utilización estaba prohibida.

En el lugar había más de 4.500 personas, pese a que el boliche estaba habilitado para poco más de 1.000 asistentes. Aunque el fuego se extinguió en pocos minutos, el humo negro y tóxico se propagó rápidamente, provocando asfixia masiva y escenas de desesperación en un espacio con graves irregularidades y salidas de emergencia deficientes.

Con el paso de los años, 17 sobrevivientes se suicidaron, en un contexto marcado por la falta de contención estatal y asistencia integral para quienes lograron salir con vida del lugar.

El camino judicial

En 2007, los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Horacio Llanos condenaron a integrantes de la Superintendencia de Bomberos por haber recibido coimas. Un año después, en 2008, comenzó el juicio oral contra 15 imputados, entre ellos Omar Chabán, responsable del boliche, y Raúl Villarreal, su colaborador directo.

En ese primer proceso, los integrantes de Callejeros fueron absueltos. Sin embargo, en 2011, la Cámara de Casación revocó las absoluciones y consideró a la banda culpable de ser coorganizadores del recital, lo que derivó en un nuevo debate judicial.

El tercer juicio se llevó a cabo en 2012 e incluyó al dueño del local, un comisario, ex funcionarios y al director del Servicio de Seguridad Privada, Vicente Rizzo. Finalmente, en un cuarto proceso, fue condenado el ex inspector del Gobierno porteño Roberto Calderini, acusado de cobrar coimas para habilitar el boliche.

Por su parte, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fue destituido mediante un juicio político llevado adelante en la Legislatura porteña.