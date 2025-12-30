Jenna Ortega y una mirada crítica sobre las graduaciones para estrellas infantiles de Disney

La protagonista de Merlina describió como extraña, aunque bien intencionada, la experiencia de las ceremonias de graduación organizadas por la compañía para sus jóvenes talentos.

Hoy 08:10

Durante una entrevista televisiva, Jenna Ortega, actriz principal de la serie Merlina, compartió una reflexión personal sobre su paso por Disney y reveló detalles poco conocidos acerca de las graduaciones especiales que la empresa organiza para sus estrellas infantiles.

La actriz explicó que asistió a una escuela pública hasta que comenzó a trabajar para Disney, momento a partir del cual continuó su formación mediante educación en el hogar durante gran parte del nivel secundario. Como consecuencia, no vivió una graduación escolar tradicional, sino que participó de un evento organizado por la propia compañía.

Ortega describió estas ceremonias como “raras”, señalando que no conocía a la mayoría de los jóvenes presentes y que se trataba de un entorno donde los padres también formaban parte activa del evento, algo poco habitual para una instancia asociada al cierre de la vida escolar.

Jenna Ortega

No obstante, la actriz aclaró que la intención de Disney es positiva, ya que busca generar una sensación de normalidad entre jóvenes que crecen dentro de la industria del entretenimiento. En ese sentido, reconoció que se trata de un gesto bienintencionado, aunque marcado por una dinámica que se siente artificial y distante de la experiencia escolar común.

Las declaraciones de Ortega ofrecen una crítica cultural suave, que no apunta a cuestionar directamente a la compañía, pero sí expone las particularidades y contradicciones de crecer profesionalmente desde una edad temprana, en un sistema que intenta reemplazar experiencias tradicionales por versiones institucionalizadas.