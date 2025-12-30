Después de una Navidad pasada por agua, ¿cómo estará el tiempo en Santiago del Estero para recibir el Año Nuevo?

Tras una Nochebuena marcada por las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó datos clave sobre cómo podría presentarse la noche del brindis para recibir el 2026. Enterate.
Luego de una Navidad marcada por la inestabilidad y las precipitaciones, todas las miradas están puestas en el tiempo para los festejos de Año Nuevo. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su pronóstico para este 31 de diciembre y 1 de enero, en la antesala del cierre del 2025 y el comienzo del 2026.
Según el informe oficial del organismo, el miércoles se presentará con cielo algo a parcialmente nublado durante todo el día, y baja probabilidad de precipitaciones, pese a que este martes se encuentran anunciados chaparrones aislados durante la tarde.
Durante la tarde-noche del miércoles, franja horaria en la que se concentrarán las celebraciones y el brindis, el pronóstico indica condiciones estables, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias previstas y una temperatura máxima que alcanzará los 36 grados. Además, se esperan vientos leves a moderados del sector noreste.
Cómo arranca el 2026
Para el jueves, 1 de enero, el SMN anticipa un inicio de año con calor intenso. El cielo estará mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche se tornará parcialmente nublado.
La temperatura mínima será de 24°, mientras que la máxima podría trepar hasta los 38°C, con nulas chances de precipitaciones.
Con este panorama, todo indica que los festejos de Año Nuevo se vivirán al aire libre, con mesas en patios y veredas, ventiladores y aire acondicionado como aliados frente al calor, en una noche ideal para compartir en familia y con amigos.