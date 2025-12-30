El desgarrador mensaje de la esposa de Schumacher a 12 años del accidente de la leyenda de F1

El mensaje fue difundido por una cuenta de X dedicada a la vida y trayectoria del piloto alemán.

Hoy 09:32

Michael Schumacher ya no volvió a ser el mismo desde aquel 29 de diciembre de 2013. Ese día, mientras esquiaba en los Alpes franceses, sufrió un grave accidente que marcó un antes y un después en la vida del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

A más de una década de aquel episodio, el nombre de Schumacher sigue despertando admiración y respeto en el mundo del automovilismo. En ese contexto, una cuenta de X dedicada a su vida y trayectoria, autorizada por su entorno, difundió un emotivo mensaje de Corinna Schumacher, su esposa, que volvió a conmover a millones de fanáticos.

“Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo: también lo extrañan nuestros hijos, la familia, su padre y todos los que lo quieren. Todos lo extrañan, pero Michael está aquí. Diferente, pero aquí. Y cada día me demuestra lo fuerte que es”, expresó Corinna, reflejando el profundo vínculo que aún mantiene la familia con el ídolo alemán.

El hermetismo que rodea la salud de Schumacher

Desde el primer momento, la familia decidió preservar la intimidad del ex piloto y mantener un hermetismo absoluto sobre su estado de salud. A 12 años del accidente, el silencio sigue siendo la norma y apenas trascendieron datos aislados, siempre bajo estrictos acuerdos de confidencialidad.

Lo poco que se conoce indica que Schumacher padece secuelas irreversibles y recibe cuidados médicos permanentes en su residencia, adaptada con tecnología de última generación y convertida prácticamente en una clínica privada. Todo ello implica un costo anual millonario, destinado a garantizar la mejor atención posible para una de las máximas leyendas en la historia de la Fórmula 1.