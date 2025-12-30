Crearon una app de citas para los invitados solteros de una boda y el video fue furor en redes

La original dinámica permitió que los asistentes interactuaran de una manera poco convencional y se volvió viral.

Una boda celebrada el 13 de diciembre se volvió viral en las redes sociales gracias a la singular idea de sus anfitriones: organizar una especie de “Tinder” en los baños del salón para que los invitados solteros pudieran conocerse de manera original. La iniciativa, impulsada por Evelyn y Lucas —la pareja protagonista—, quedó registrada en un video publicado en la cuenta de TikTok de Evelyn (@evelynsuarezpower), provocando un aluvión de reacciones y comentarios.

La particularidad de la fiesta comenzó a gestarse desde la planeación, cuando los novios pensaron en un modo especial de sumar interacción entre los asistentes. Para ello, diseñaron una dinámica que simulaba la esencia de la conocida aplicación de citas, adaptada al contexto de la boda. En el video viral, se observa a Evelyn y Lucas presentando el motivo: “Pusimos un Tinder en nuestro casamiento”, anuncian, dando paso a las imágenes grabadas al día siguiente, cuando regresaron al salón a retirar lo que quedaba de la celebración.

En los baños del lugar, los novios colocaron carteles con el rostro y datos de los invitados solteros: en el de hombres, figuran las fotos de las mujeres solteras, mientras que, en el de mujeres, las de los hombres libres de compromisos. Los perfiles, pegados en las paredes, incluían el nombre y la cuenta de Instagram de cada persona, invitando a que quienes se interesaran pudieran contactarse luego, tal como lo haría cualquier usuario de una app de citas.

Un cartel de bienvenida con la frase “Esto no es solo una boda... también puede ser el comienzo de algo. En cada cartel vas a encontrar perfiles de los solteros de la fiesta, con su Instagram” explicaba la consigna y alentaba la posibilidad de que los asistentes encontraran pareja en el evento.

La experiencia se completaba con otro detalle: un cartel adicional sugería que los asistentes sorprendieran con una rosa a la persona que más les llamara la atención. “Hagamos esta noche aún más especial: Los invitamos a sorprender con una rosa a su persona especial, sumemos juntos momentos inolvidables esta noche. Por favor, solo una rosa por persona”, señalaba el aviso, acompañado de las firmas de Evelyn y Lucas. Según la propia Evelyn, la propuesta no quedó como una simple decoración, ya que reveló en los comentarios que “hubo varios matchs” y los invitados participaron activamente en esta singular dinámica social.

El video donde se muestra la propuesta sumó más de dos millones de reproducciones en sólo 24 horas. Además, superó los 143 mil “me gusta” y recibió más de 580 comentarios. Las opiniones estuvieron divididas entre quienes elogiaron la creatividad de la iniciativa y quienes confesaron que les daría vergüenza ser parte de un “Tinder” expuesto en público. Comentarios como “A mí me daría vergüenza hacerlo pero me parece una buena idea”, “Jajaja, qué buena idea”, y “Me daría mucha vergüenza que mi foto y mi Instagram estén pegados en la pared de un baño” reflejan la diversidad de posturas que generó la propuesta.

El video continúa circulando y captando la atención en redes sociales, demostrando que, más allá del festejo tradicional, las bodas también pueden ser terreno fértil para la innovación y el humor.