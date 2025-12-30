Allanaron la casa del empresario Javier Faroni y las sedes de la AFA

Lo ordenó el juez Luis Armella tras una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac). El empresario fue interceptado en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay y le prohibieron la salida del país.

Hoy 10:01

El juez federal Luis Armella ordenó esta madrugada un allanamiento en la casa del empresario teatral Javier Faroni, muy vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, tras una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por la investigación que publicó el diario La Nación en los últimos días. Horas después, el magistrado también decidió allanar las sedes de la AFA (en la calle Viamonte y en Ezeiza) para buscar documentación vinculada a los contratos con la empresa TourProdenter.

Faroni fue interceptado anoche en Aeroparque por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando intentaba abordar un vuelo privado rumbo a Uruguay. Luego, la Policía Federal se dirigió a su domicilio en El Yacht, de Nordelta, pudo saber este medio de fuentes judiciales. “Faroni estuvo unas horas en Buenos Aires y estaba volviendo a Uruguay. El allanamiento está en curso, la mujer no estaba en la casa”, apuntó una fuente de la investigación.

El empresario es parte, junto a su mujer Erica Gillette, de la empresa TourProdenter, que en los últimos cuatro años acumuló más de US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos por una contrato con la AFA. Solo una parte de esa fortuna se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina. Del resto, al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada. Y detrás de esas firmas figuran argentinos que trabajan como empleados en relación de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales, afrontaron ejecuciones comerciales y fiscales y, en un caso, fue declarada en quiebra con presunción de fraude.

Antes de ser contratado por la AFA, Faroni integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández y fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, el espacio político de Sergio Massa.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez Armella en la misma causa que investiga a la empresa Sur Finanzas y donde ya se habían ordenado operativos en la sede de la AFA y unos 18 clubes. La investigación se amplió ayer tras una presentación de la Procelac, a cargo de Diego Velasco, que destaca la investigación de La Nación y la relación entre TourPrudenter y las cuatro sociedades creadas por personas que viven en Bariloche: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.

“De acuerdo a lo consignado en la citada nota, el origen de estos fondos provendría de la recaudación de activos institucionales de la AFA en el extranjero, específicamente de contratos con patrocinadores globales y derechos de transmisión que, en lugar de ingresar a las cuentas oficiales de la entidad, habrían sido derivados a este entramado offshore“, dice esa ampliación. Y agrega: ”No es menor señalar que los titulares de las sociedades en el exterior mencionadas en la nota periodística presentarían perfiles de insolvencia -tales como empleados de farmacia y beneficiarios de viviendas sociales- que coinciden con el patrón de “prestanombres” detectado por ARCA en la operatoria local que realiza Sur Finanzas a través de su PSP, en donde una parte sustancial de las personas que operaron carece de capacidad económica para justificar sus movimientos".

La presentación de la Procelac propone sumar como imputados a Javier Faroni, a su mujer Erica Gabriela Gillette y a los titulares de las empresas fantasma: Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice.

Además, el organismo anti lavado le pidió al juez el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los imputados y de las sociedades que representan, del secreto respecto de la información en poder de la Unidad de Información Financiera (UIF), y otros medidas más urgentes como los allanamientos en la AFA y en el domicilio de Faroni en Buenos Aires.

Otras maniobras para desviar el dinero

Además del desvío a las cuatro empresas creadas en Miami, la empresa autorizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para recolectar todos sus ingresos alrededor del mundo, transfirió casi medio millón de dólares a dos sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y mano derecha de “Claudio “Chiqui” Tapia, según surge de los registros bancarios confidenciales de Estados Unidos a los que accedió La Nación tras la intervención de la Justicia de Estados Unidos, que dispuso un “discovery”, es decir, obligó a varios bancos a entregar información confidencial. También aparece un pago sospechoso a María Florencia Sartirana, la extesorera de la AFA y actual pareja de Toviggino.

Todas las transferencias partieron desde la cuenta abierta en el Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC, cuya controlante en los papeles es Erica Gillette, la mujer de Faroni.

Una de las sociedades vinculadas a Toviggino que recibió dinero es SOMA SRL. De acuerdo a los registros bancarios confidenciales, fueron diez transferencias desde la cuenta del Bank of America entre el 18 de diciembre de 2024 y el 17 de julio de este año. Las más importantes se registraron el 9 de abril (US$120.000) y el 12 de mayo pasados (US$157.000). El total fue de US$468.000 en apenas siete meses.

TourProdEnter LLC también destinó millones de dólares a la compra, mantenimiento o disfrute de aviones privados, yates de lujo, residencias veraniegas exclusivas, autos de alta gama y kartings, inmuebles premium, equitación, peluquería y hasta entradas VIP de teatro.

Los registros confidenciales revelan que Gillette ordenó pagos y transferencias por al menos US$16,6 millones para solventar gastos suntuarios con fondos de la AFA.

Sólo en aviones privados, vuelos charters y gastos vinculados a la operatoria aérea, Gillette afrontó compromisos por más de US$13,5 millones desde diciembre de 2022. Es decir, cuando el contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC cumplió su primer año de vigencia e iniciaba el segundo año de beneficios mutuos. A partir de ese momento, los giros fueron a una larga lista de empresas, encabezada por Insured Aircraft Title Service (IATS). Esa firma, que cobró US$6 millones, se utiliza para comprar aviones, aunque también yates y otros bienes de lujo.

La lista continuó con Winter Palace SAS (US$1,5 millón), Alas del Fin Del Mundo (casi US$1,3 millón), Jet Support Services (US$944.615), Banyan Air Services (US$778.618) y PLS Logistic LLC (US$450.000). También, Pratt & Wittney (US$463.727) y GestAir Aviation (US$458.306), Gulfstream Aerospace Corp (US$391.786), GoJet LLC (US$381.853), VSL Aerospace INC (US$124.566), Precision Jet Avionics Inc (US$44.800) y Air Charter Travel Limited (US$9632).