Magui Bravi sorprendió con un cambio de look radical por un proyecto cinematográfico

La actriz dejó atrás su imagen habitual y se cortó el pelo de forma drástica como parte de una exigencia artística, en una etapa marcada por su consolidación en el cine.

Hoy 10:44

La actriz y bailarina Magui Bravi generó sorpresa al presentar un cambio de look radical que modificó por completo su imagen pública.

La transformación, que incluyó un corte de pelo muy corto, estuvo directamente vinculada a su participación en un proyecto cinematográfico, para el cual debió adecuar su apariencia a las necesidades del personaje.

Según trascendió, la decisión respondió a una exigencia concreta del trabajo actoral, que implicó dejar atrás una cabellera larga que la había acompañado durante años y que formaba parte de su identidad visual. El cambio no solo tuvo impacto en el público, sino que también significó un proceso personal de adaptación para la artista.

Más allá de lo estético, el nuevo look representa un gesto de compromiso profesional con el cine y refuerza el giro que Bravi viene realizando en su carrera, alejándose progresivamente de la danza para enfocarse de lleno en la actuación.

En ese sentido, la actriz atraviesa una etapa de crecimiento artístico, con proyectos que la encuentran especialmente motivada y en búsqueda de consolidar un perfil distinto dentro de la industria audiovisual.