River busca reforzarse y ofertó por un campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

El Millonario realizó un primer ofrecimiento al Fla por jugador de 28 años.

Hoy 11:07

El Millonario continúa activo en el mercado de pases y en las últimas horas realizó una oferta formal por Matías Viña, lateral izquierdo uruguayo de 28 años y campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo, aunque con escaso rodaje en la última temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego de sondeos por Román Vega, Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabéi, el club de Núñez puso el foco en el ex Nacional, quien llegó al conjunto carioca a comienzos de 2024 y perdió terreno en 2025 bajo la conducción de Filipe Luis.

La propuesta de River es un préstamo por un año con opción de compra, aunque en Núñez saben que la negociación no será sencilla. Pese a que Viña apenas disputó 10 partidos en todo 2025 y su intención sería cambiar de aire, Flamengo no planea facilitar su salida, aun cuando no es una pieza central del plantel y tiene por delante a Alex Sandro y Ayrton Lucas en la consideración.

Más allá de su presente, Viña cuenta con un currículum destacado: fue tricampeón de la Copa Libertadores, ya que además de la consagración con Flamengo, levantó el trofeo en dos oportunidades con Palmeiras.

La búsqueda de un lateral izquierdo responde a una necesidad clara del equipo de Marcelo Gallardo. Si bien Marcos Acuña fue uno de los puntos más altos en un 2025 irregular, la falta de variantes en el puesto y la posibilidad de no contar con el “Huevo” por lesión o suspensión llevaron a que el sector sea prioridad en este mercado.

Además, el entrenador decidió no contar con Milton Casco, quien se despidió del club tras más de diez años y se encamina a sumarse como jugador libre a Atlético Nacional. Con ese panorama, Matías Viña aparece como una opción concreta en el radar del Millonario.