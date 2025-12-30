Ingresar
Tras los escándalos por coimas el Gobierno anunció la disolución de la ANDIS

El jefe de Gabinete Manuel Adorni indicó que las funciones del organismo serán absorbidas por el Ministerio de Salud.

Hoy 11:43

En la última conferencia de prensa de este año, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno cerrará la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y sus funciones pasarán a formar parte del Ministerio de Salud.

“Durante años acumuló toneladas de capas burocráticas y de descontrol administrativo incompatible con una política transparente. Las políticas se administran de forma transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, detalló el funcionario, que añadió que de esta  forma se eliminaron 16 cargos políticos, lo que equivale a un 45,7% en la estructura jerárquica.

Adorni dijo que, al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades".

