Un año sin Jorge Lanata: el emotivo recuerdo de sus seres queridos

El periodista falleció el 30 de diciembre de 2024, a los 64 años. Sus hijas, su esposa y amigos del periodismo lo homenajearon en redes sociales.

Hoy 11:43

A un año de la muerte de Jorge Lanata, quien falleció el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años, amigos, familiares y colegas del periodista, decidieron homenajearlo y recordarlo a través de diversas publicaciones que realizaron en las redes sociales.

Lola Lanata, la hija menor de Jorge y fruto de su relación con Sara Stewart Brown, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“A un año de que se fue papá, su voz sigue presente. En sus ideas, en su forma de mirar la realidad y en la pasión con la que ejerció su trabajo. Mi papá fue un hombre profundamente comprometido con decir lo que pensaba, incluso cuando incomodaba", comenzó diciendo.

"Ese legado sigue vivo en quienes lo leyeron, lo escucharon y lo quisieron. Lo extrañamos todos los días. Extrañamos su manera de ver el mundo, su sentido del humor y las conversaciones interminables que me enseñaron a pensar, a preguntar y a no quedarme nunca con la duda", siguió.

"Recordarlo es también agradecer por lo que fue como periodista, pero sobre todo por lo que fue como papá“, concluyó Bárbara.

Por otro lado, Bárbara, quien es hija de Jorge y la actriz Andrea Rodríguez, hizo un posteo llamativo en su cuenta de Instagram un rato antes de que se cumpla el aniversario de la muerte de su padre.

En la publicación, que resultó bastante enigmática, la joven de 30 años compartió una imagen de la serie de HBO Succession con la frase "Trata de recordar qué día es hoy".

Si bien generó diversas interpretaciones entre sus seguidores, el fragmento elegido por Barbie pertenece al tramo final de la exitosa serie, donde la pérdida de vínculos familiares y una herencia de por medio refuerza la interpretación simbólica del mensaje.

En tanto, Elba Marcovecchio, viuda del periodista, también recordó al conductor radial y televisivo con un sentido mensaje.

"Un día nuestro mundo se detuvo. La presencia de la ausencia en lo cotidiano. Los planes sin destinatario. Los abrazos que eran tuyos", escribió y acompañó la publicación con una foto del día de su casamiento con Lanata.

"Quise evadir el dolor del silencio con bullicio e hiperactividad, pero las noches se hacían eternas hasta que te encontré en mis sueños", aseguró, con nostalgia por la pérdida.

Y concluyó con una profunda declaración del amor que sigue sintiendo por el periodista: "Love not fear. Te amo infinito".

El homenaje de Diego Leuco para Jorge Lanata

Este 30 de diciembre se cumplió el primer aniversario de la muerte de Jorge Lanata y a raíz de eso, Diego Leuco quiso homenajear al periodista de una manera única.

El conductor será presentador de un especial dedicado a Lanata que se emitirá en el canal de streaming Resumido en donde se repasará la vida y obra del periodista y contará con el testimonio de Bárbara y Lola, sus hijas.

"Fue absolutamente único. Original. Hizo tantas cosas que es difícil elegir una como legado, pero creo que el más importante siempre fue ese: que vivamos la vida, que seamos nosotros mismos siempre. Fue periodista y fue artista. Fue padre y fue creador. Fue maestro de 3 generaciones de periodistas", aseguró Diego, al intentar definir a Jorge.