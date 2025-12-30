Juan Manuel Leguizamón volvió al Santiago Lawn Tennis: “Siempre es mi lugar”

El ex Puma regresó al club donde dio sus primeros pasos, y compartió un emotivo encuentro con dirigentes.

Hoy 12:11

Juan Manuel Leguizamón, uno de los máximos referentes del rugby de Santiago del Estero, regresó a su casa: el Santiago Lawn Tennis Club. El ex jugador de Los Pumas visitó la institución y compartió un momento cargado de emoción junto al presidente del club, Dr. Adrián Alvarado, en una jornada que tuvo un fuerte valor simbólico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tercera línea, surgido de las divisiones formativas del Lawn Tennis, expresó su orgullo por el presente de la institución. “Es un placer ver cómo el club crece cada año. Siempre es mi lugar, el que me vio crecer”, señaló Leguizamón, reflejando el vínculo intacto con el espacio donde inició su camino deportivo.

Desde el club destacaron la importancia de la visita del ex Puma, no solo por su trayectoria internacional, sino también por lo que representa para las nuevas generaciones. “Hoy, el club sigue avanzando, con su historia, sus leyendas y con el apoyo de quienes lo lideran. ¡Un honor tenerlo de vuelta en casa!”, publicaron en las redes oficiales.

El regreso de Leguizamón reafirma la identidad del rugby santiagueño, que se nutre de su historia y de figuras que trascendieron fronteras, pero nunca perdieron el sentido de pertenencia con su club y su provincia.