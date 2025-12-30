Una joven de 20 años denunció que su pareja la mantuvo encerrada, la golpeó y la amenazó de muerte

Ocurrió en la localidad de El Porvenir, departamento Río Hondo. La víctima relató que estuvo varios días privada de su libertad.

Hoy 12:24

Una joven de 20 años, identificada con las iniciales M.S., domiciliada en la localidad de El Porvenir, departamento Río Hondo, radicó una denuncia por lesiones y amenazas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Departamental Nº 6, tras vivir una grave situación de violencia de género.

Según consta en la misma, el hecho ocurrió el pasado domingo 28, alrededor de las 13 horas, cuando la víctima fue nuevamente agredida físicamente por su pareja, un hombre de 25 años.

La mujer relató que desde hacía tres días el denunciado no le permitía salir de la vivienda, período durante el cual fue sometida a reiteradas agresiones físicas. En la fecha mencionada, tras un nuevo ataque, el agresor la amenazó de muerte, manifestándole textualmente que la mataría y luego se quitaría la vida.

De acuerdo a lo radicado, la víctima habría utilizado un engaño para lograr salir de la vivienda, asegurándole que familiares de ambos deseaban visitarlos. Una vez fuera del domicilio, el denunciado se dirigió a la casa de un familiar, mientras que la joven logró escapar y refugiarse en la vivienda de una prima, quien la acompañó a las autoridades.

Por temor a nuevas agresiones y por su integridad física, la víctima permanecerá alojada de manera preventiva en el domicilio de su familiar.

Intervino en la causa la Fiscal Dra. Pérez Vicens, quien dispuso la aprehensión del denunciado en la vía pública, la otorgación de un botón antipánico, la entrevista testimonial a la prima de la víctima y el relevamiento vecinal en la zona.