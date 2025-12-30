Quién es el jugador de Vélez que será tenido en cuenta por Gallardo y vuelve a River

Tras su paso a préstamo, el enganche se sumará a la pretemporada en San Martín de los Andes por pedido del Muñeco.

Hoy 12:34

De la extensa nómina de futbolistas que debían regresar a River tras sus préstamos, Marcelo Gallardo tomó una decisión clara: solo Tomás Galván y Ezequiel Centurión formarán parte del plantel que iniciará la temporada 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el caso de Galván, el enganche de 25 años vuelve luego de su paso por Vélez, donde tuvo un rendimiento que convenció al entrenador millonario. El futbolista disputó 27 partidos, convirtió cuatro goles y aportó una asistencia durante 2025, números que llevaron a Gallardo a pedir expresamente su regreso.

Te recomendamos: River busca reforzarse y ofertó por un campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

Si bien el Fortín intentó renovar el préstamo —sin poder afrontar la opción de compra de 1.600.000 dólares—, River rechazó esa propuesta y optó por repatriar al jugador surgido de sus Inferiores. Salvo que aparezca una oferta importante por su pase, Galván viajará a San Martín de los Andes y comenzará la pretemporada el 3 de enero, pensando en el debut ante Barracas Central.

Centurión vuelve y será alternativa de Armani

El otro regreso confirmado es el de Ezequiel Centurión, arquero que fue campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza. Ante la posible salida de Jeremías Ledesma, quien busca continuidad en otro club, el cuerpo técnico decidió que Centurión sea el suplente de Franco Armani en 2026.

Aunque su intención inicial era seguir en Mendoza —donde podía ser titular y disputar la Copa Libertadores—, integrantes del cuerpo técnico de River se comunicaron con el arquero para convencerlo de quedarse y ocupar un rol clave como relevo.

Te recomendamos: La figura de River que posó con la camiseta de Güemes en medio de la pretemporada

Así, con decisiones puntuales y sin margen para dudas, Gallardo comienza a delinear el River 2026, apostando por futbolistas formados en el club y con rodaje reciente en el fútbol argentino.