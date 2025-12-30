Otra vez el centro luce repleto: los santiagueños realizan las últimas compras del año

El año llega a su fin y los santiagueños se vuelcan masivamente a la zona céntrica. Familias completas recorren las peatonales y miran las vidrieras de los comercios capitalinos.

Hoy 13:31

Tal como se esperaba, el centro de la Capital de Santiago del Estero es el punto de encuentro de miles y miles de personas que realizan las últimas compras de este 2025. Sí, el año transita sus últimas horas y la llegada del 2026 genera expectativa entre los santiagueños.

Galerías repletas y locales de venta de prendas de vestir desbordados son una constante en estos días y se espera que el miércoles 31 la situación sea idéntica.

Por la gran afluencia de gente, la mayoría de los comercios trabajarán horario corrido este martes, aprovechando también que los empleados públicos cobraron los sueldos del mes de diciembre.

Jornada calurosa

A pesar del intenso calor y los fuertes rayos solares, los santiagueños recorren cada una de las peatonales y miran atentamente las coloridas vidrieras del centro capitalino.

En este sentido, para este miércoles 31 de diciembre el Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas que oscilarán entre los 23 grados de mínima y 33 de máxima. Hidratación constante y un sombrero para protegerse de los rayos solares son clave para pasear y disfrutar de manera segura un recorrido céntrico con amigos y familias.