La FIFA analiza un cambio histórico en el fuera de juego y nuevas funciones del VAR rumbo al Mundial 2026

El presidente Gianni Infantino adelantó que la iniciativa será tratada en una próxima reunión.

Hoy 12:40

La FIFA se prepara para un 2026 que la tendrá como gran protagonista con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y ya comenzó a debatir posibles modificaciones reglamentarias que podrían marcar un antes y un después en el fútbol. Entre ellas, aparece con fuerza la llamada “Ley Wenger”, un cambio profundo en la interpretación del fuera de juego.

El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó en el World Sport Summit que el organismo analiza seriamente la propuesta impulsada por Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal. La idea es clara: solo se sancionará offside cuando todo el cuerpo del atacante esté por delante del defensor, con el objetivo de reducir las polémicas decisiones milimétricas.

“Hace años introdujimos el VAR para que el fútbol fuera más justo, para dar al árbitro la oportunidad de corregir un error que millones de personas podrían haber visto”, explicó Infantino, quien remarcó que esta modificación sería una nueva evolución en el arbitraje moderno.

La iniciativa todavía se encuentra en fase de prueba, pero el debate toma fuerza en la antesala de un año clave como el 2026. La International Football Association Board (IFAB) incluirá la Ley Wenger en su Meeting anual del 20 de enero en Londres, y luego será tratada en la Asamblea General de febrero en Gales, donde se definirá su posible implementación a partir de la temporada 2026/27.

Cambios en el VAR que estudia la FIFA

Además del fuera de juego, la IFAB y el Comité de Asesores Técnicos y de Fútbol (FAP-TAP) trabajan en ajustes al protocolo del VAR pensando especialmente en el Mundial.

Entre las modificaciones en análisis aparece la posibilidad de que el videoarbitraje intervenga en los córners, ante dudas entre saque de esquina o saque de arco, y también en las segundas tarjetas amarillas, con la intención de disminuir decisiones injustas que puedan condicionar un partido.

Con estas propuestas sobre la mesa, el fútbol se encamina a un cambio radical en sus reglas, en un contexto donde la tecnología y la justicia deportiva vuelven a estar en el centro del debate.