Nediani entregó distinciones a deportistas bandeños que se destacaron a nivel nacional e internacional en el 2025

Este importante encuentro se realizó el lunes a la noche en el estadio cubierto “Vicente Rosales” del Club Ciclista Olímpico.

Hoy 14:43

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, la municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, realizó con éxito la Fiesta del Deporte Bandeño, dónde Antonella María Domergue fue elegida la deportista bandeña del 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este importante encuentro se realizó el lunes a la noche en el estadio cubierto “Vicente Rosales” del Club Ciclista Olímpico. En la oportunidad, también se distinguió a los mejores atletas, equipos y clubes locales que tuvieron un año con logros individuales y colectivos.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Ing. Roger Elías Nediani y la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, entre otras autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal. También hubo invitados especiales como Adin Alvarado y su hijo Santiago Alvarado, el Prof. Pepe Macio, “La Gringa” Romagnolli, Dr. Ángel García Piazza, “Pinino” Ruíz, Jorge Iñigo y Jorge Valoy, entre otros.

Entrega de premios

Las principales distinciones de la velada fueron las siguientes: Deportista del Año, Antonella María Domergue; Deportista más Popular en Redes Sociales, la fisicoculturista Maira Díaz; Proyección para el ajedrecista Gael Nallar y la luchadora de kick boxing y MMA, Lara Lujan Martínez; Consagración, al boxeador Elio Trosch y al futbolista Gabriel Fernández y finalmente, el premio Revelación fue para la patinadora Nahiely Alcalde Suarez.

En la oportunidad, Antonella María Domergue señaló: "Primero que nada, estoy muy agradecida, no me lo esperaba, estoy contenta y emocionada. Y quiero compartir este reconocimiento con mi familia, que está atrás de mi deporte, siempre apoyándome, dedican mucho tiempo y también a mí, por la dedicación y disciplina que le estoy dando para seguir adelante, cumplir mis sueños".

Cabe destacar, con tan sólo 17 años Antonella se destaca en Pentatlon Moderno, la única disciplina olímpica que combina cinco deportes: natación, esgrima, equitación, carrera y tiro deportivo.

El intendente Roger E. Nediani, destacó lo siguiente sobre este importante evento: "Hoy estamos llevando adelante la Fiesta del Deportista Bandeño y en ese sentido quiero agradecer a la Secretaría de Gobierno, Victoria Torres, al director de Deportes, profesor Hugo Rojas y a todo el equipo de la Dirección de Deportes por este gran trabajo que han realizado.

Hoy vamos a premiar en diferentes disciplinas deportivas, categorías y estándares también, porque vamos a entregar el reconocimiento al Deportista del Año y reconocimientos al Deportista Revelación, Proyección, Consagración y el Más Popular que fue elegido por la gente a través de las redes sociales.

Así que la verdad, muy agradecido también a todo el jurado, que forma parte de esta exquisita selección, de todos los deportes, porque fue una ardua y difícil tarea.

Estamos muy contentos también por la gran cantidad de deportistas que se han convocado hoy para llevar adelante esta Fiesta del Deporte en la ciudad de La Banda y por sobre todas las cosas, en un año tan difícil y tan duro. No solamente para la política y lo económico, sino también para los deportistas, porque todo está entrelazado de alguna manera y hay que reconocer el gran trabajo que han hecho todos los deportistas de las diferentes disciplinas que son de la ciudad de La Banda y que han competido tanto a nivel nacional como internacional.

Es una noche para disfrutar, para compartir entre amigos, deportistas y nosotros también llevando adelante el deporte dentro de lo que es la política de Estado Municipal, cómo siempre lo hemos dicho”.

Finalizando: "Hoy estamos distinguiendo y reconociendo a los deportistas que se han destacado, pero también hay que decir que hay muchos deportistas que no son profesionales, pero que también hacen a la vida saludable de la ciudad de La Banda.

Hoy también no solamente vamos a destacar y reconocer a los deportistas, sino también vamos a hacer un reconocimiento a algunos artistas, porque hoy nos está acompañando la grata visita de Adin Alvarado y su hijo Santiago Alvarado, quien ganó tres Grammys.

Para nosotros, para los bandeños, es un orgullo realmente que un músico de Los Quilates, Santiago Alvarado, haya logrado semejantes logros. Aquí es en donde se une el deporte con la música, con lo artístico y de alguna manera lo que representamos los bandeños y La Banda como cuna de poetas, cantores, escritores, bailarines y deportistas. Hoy festejamos todo eso".