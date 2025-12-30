El soñado presente de Tahiel Cabral en River: “Es un orgullo para mi y para mi familia”

El joven delantero de 15 años oriundo de Herrera contó sus sensaciones tras consagrarse en la Messi Cup en un mano a mano con Noticiero 7.

Hoy 15:34

Luego de una consagración inolvidable con River Plate en Miami, Tahiel Cabral volvió a Santiago del Estero y tuvo un recibimiento cargado de emoción en su Herrera natal.

El joven delantero de apenas 15 años fue uno de los protagonistas del título y, tras dedicarle el logro a su familia que no pudo viajar, vivió días muy especiales en su regreso a casa.

En diálogo con Noticiero 7, Tahiel expresó su felicidad por este presente soñado. “Es un orgullo para mí y para mi familia ir tan lejos y poder salir campeón. Desde el primer día sabíamos que iban a ser partidos duros, pero lo pudimos sacar adelante”, señaló el atacante, todavía con la emoción a flor de piel.

El juvenil también contó uno de los momentos más impactantes del viaje: su encuentro con Lionel Messi. “Se bajó del ascensor y lo vimos. Le gritamos y no me salía nada para decirle. Él nos pedía perdón por la lluvia. Es un sueño lo que vivimos”, relató, con una sonrisa imborrable.

Sobre el regreso a su pueblo, Tahiel fue claro: “Siempre decía que ojalá algún día me pase volver como veía a otros jugadores. Me puso muy feliz ver a toda la gente”. Ahora, el descanso será breve: disfrutará las Fiestas en familia y el 20 de enero regresará a Buenos Aires para retomar los entrenamientos y luego viajar a la Patagonia para la pretemporada.

Antes de cerrar, dejó un mensaje para los más chicos: “Que entrenen, que si les gusta el fútbol, con sacrificio y humildad van a llegar”.

El orgullo de la familia

Claudio Cabral, padre de Tahiel, también compartió su emoción por el presente de su hijo. “Somos fanáticos de él. Verlo disfrutar un torneo organizado por Messi fue impresionante. Vivimos cada partido con mucha emoción”, contó.

Además, recordó el momento clave en el que River apostó por Tahiel. “Para la última prueba tuvimos que ir hasta Fernández, hacía mucho calor, no teníamos dónde quedarnos y Tahiel se durmió. Después me dijo: ‘Papi, yo quiero jugar’. Entró, jugó 15 minutos, hizo varios goles y el profe nos dijo que lo esperaban en Buenos Aires. Eso no me lo voy a olvidar nunca”, relató.

El cierre fue tan emotivo como la historia. “Cuando salieron campeones nos llamó desde adentro de la cancha. Nos abrazamos y lloramos. Vivir lo que él vivió es muchísimo para nosotros”, concluyó.

El regreso de Tahiel Cabral a Santiago del Estero no solo fue el de un campeón, sino el de un chico que empieza a escribir su propia historia con la banda roja y que ya inspira a toda una provincia.