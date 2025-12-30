Jimena Barón reveló el precio de unos tuppers en la costa y sorprendió en redes

La actriz, de vacaciones en Quequén, mostró una compra cotidiana que generó comentarios entre sus seguidores.

Hoy 16:26

Jimena Barón está de vacaciones con su familia en Quequén. Por eso a través de las redes sociales publica todas las actividades y los momentos divertidos que comparten juntos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este martes subió una historia a Instagram en la que mostró cuánto pagó por tres tuppers en la playa y el precio desconcertó a todos.

“Hablando de grandes compras, ayer en la playa compré este juego de tuppers a 15 lucas. La felicidad es total”, dijo Jimena por los recipientes que consiguió a $15.000.

Posteos

Si bien ella lo contó con entusiasmo, sus seguidores reaccionaron con total sorpresa al leer el monto que pagó por estos productos.

“¡Carísimo!“, le respondió una usuaria por mensaje privado de Instagram. Al verlo, Jimena expresó: ”Ustedes cada vez que soy feliz con alguna chuchería".

Luego, la artista compartió todos los mensajes que recibió por parte de los internautas que se quejaron de lo que pagó. “Te cag...”, le dijo una persona. “¡Es caro!“, reaccionó otra.