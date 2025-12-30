Un choque de teleférico generó momentos de tensión en los Alpes

Seis personas resultaron con heridas leves tras el incidente registrado en el norte de Italia.

Hoy 16:35

Cuatro personas resultaron heridas y más de 100 quedaron atrapadas en la cima de una montaña del noroeste de Italia a causa de un incidente en el teleférico de la localidad de Macugnaga.

El hecho ocurrió cuando una cabina de teleférico no se detuvo y chocó contra la barrera de la estación de llegada. El choque provocó lesiones leves a 6 personas que fueron inmediatamente evacuadas por los servicios de rescate.

El teleférico comunica Macugnaga con el Monte Moro, a 2800 metros de altitud, en los Alpes italianos, cerca de la frontera con Suiza.

Este accidente ocurre en plena temporada de esquí en los Alpes, cuando numerosos italianos y turistas de otros países acuden a la región por las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Según el comunicado del departamento de bomberos, las dos cabinas del teleférico “impactaron contra las estructuras de las estaciones superior e inferior”.

Tres de los 15 pasajeros de la cabina superior resultaron heridos, al igual que el operador de la estación inferior, señaló la nota.

Un centenar de personas quedó bloqueado en lo alto de la montaña, ya que el teleférico no podía utilizarse para el descenso. Tres horas después del incidente, todos habían sido evacuados en helicóptero.

Entre los evacuados, había varios niños.

“Las primeras informaciones indican que el remonte no desaceleró correctamente al entrar en la estación y chocó contra la barrera”, explicó Filippo Besozzi, administrador de la empresa que gestiona el teleférico.

Las autoridades locales cerraron preventivamente las pistas de esquí y suspendieron temporalmente el funcionamiento del teleférico para garantizar la seguridad de los usuarios.

La instalación, construida en 1962, fue sometida a una revisión general a principios de 2023.