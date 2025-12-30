Zaira Nara fue vista junto a un empresario francés en Punta del Este

Tras los rumores de romance, se filtraron imágenes que los muestran muy cercanos.

Zaira Nara quedó envuelta en rumores de romance con el magnate francés Robert Strom. En ese contexto, se conocieron las primeras fotos de ellos dos juntos en Punta del Este.

En las imágenes se la puede ver a la modelo muy compinche con el polista que aseguran que conoció gracias a Martín Pepa y Pampita.

“Bomba confirmada, Zaira y Robert juntos”, escribió el periodista Gustavo Méndez en sus redes sociales luego de que circulara la versión de que la modelo volvió a apostar al amor con el magnate.

Tal como relató el panelista de La mañana con Moria (eltrece), este vínculo sería una “traición” para Facundo Pieres, el ex de Zaira. “Él quería volver con ella y Martín Pepa lo sabía, sin embargo le presentó al francés”, informó.

“Por eso Zaira y Pampita están más unidas que nunca. Súperamigas”, dijo Méndez ya que Carolina Ardohain fue una de las “celestinas” del noviazgo.

Los rumores de romance empezaron a mediados de este mes. "Zaira Nara está en pareja con Robert Strom. ¿Quién es Robert Strom? Es el nuevo novio de Zaira Nara: heredero archirecontra millonario, magnate europeo, nacido en Francia. Viven en castillos, son amigos de la realeza de Charlotte de Mónaco, el abuelo fue mega amigo de Juan Carlos I de España", había contado Gustavo Méndez en La posta del espectáculo (TV Pública).

“Es el nieto de Robert Zellinger de Balkany, el magnate creador de los Centros Comerciales de Europa. Tienen más de 60. Este año vendieron 9 en Madrid a 1.600 millones de euros”, detalló también el periodista.

Además, Méndez se refirió al nivel adquisitivo del supuesto nuevo novio de Zaira: “La fortuna de Robert Strom es INCALCULABLE. Jakov Von Plessen, padre de sus dos hijos, es pobre al lado de este muchacho”.

Lo más curioso fue que en las últimas horas la modelo había dado una nota en la que aseguró estar soltera en Punta del Este: “Vengo más que nada acompañada con amigos, no estoy en pareja. Disfruto mucho estar sola”.