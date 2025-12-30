Allanamientos en la AFA: la Justicia encontró un contrato con comisiones del 30% ligado a Javier Faroni

La Justicia investiga presuntas maniobras de lavado de activos a partir de contratos por derechos de la Selección, mientras avanza con operativos en la sede de Viamonte, Ezeiza y domicilios vinculados al empresario.

Hoy 17:25

Durante los allanamientos de este martes a la sede de la calle Viamonte, encontraron el contrato con la firma vinculada al empresario teatral Javier Faroni. El contrato establece que la empresa tiene la exclusividad para todos los cobros y pagos de la AFA en el exterior, a cambio de una comisión establecida en el 30%.

El allanamiento ocurre luego de la orden emitidad por el juez federal Luis Armella, a partir del pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco.

Además de la sede Viamonte, los allanamientos ocurren en el predio de la AFA en Ezeiza y en la casa de Faroni.

El artículo que establece las comisiones es el sexto, sobre la "retribución del agente". Allí queda fijado que TourProdEnter -la empresa vinculada a Faroni- "tendrá derecho a percibir el 30% de los montos que ingresen a favor de la AFA en cada contratación". Además, incluye una comisión adicional del 10% por "tareas logística".

También prevé el plazo para los pagos de las comisiones: se harán dentro de los "diez días de realizadas las erogaciones correspondientes".

Los allanamientos de este martes se llevan adelante en la investigación sobre presuntas maniobras de lavado de activos desarrolladas en el país con circuitos financieros de alcance transnacional. Las maniobras se habrían ejecutado a través de contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por las autoridades de la AFA, con Claudio "Chiqui" Tapia al frente.

TourProdEnter administró US$ 260 millones de la AFA en el exterior y, supuestamente, desvió al menos US$ 42 millones hacia un grupo de empresas presuntamente ficticias radicadas en Miami (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC, algunas de ellas).

Faroni, exdiputado de Sergio Massa, tiene prohibido salir de la Argentina. Sin embargo, el lunes a la noche intentó irse a Uruguay, con pasaportes de su familia. Sus parientes ya estarían en el país vecino. Lo frenaron en Aeroparque. Aseguran que, al recibir la notificación que le impide dejar el país, descartó su teléfono celular.

En la causa también aparece Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, un financista vinculado a Tapia. Sur Finanzas es otra empresa clave en el esquema.