El dólar cortó una racha de siete ruedas sin cambios y cerró el año a $1.480

La divisa mayorista cedió a $1.455 y quedó a 71,09 pesos o 4,9% del techo de la banda cambiaria, que a partir de enero se indexará por inflación.

Hoy 18:14

Concluyó un mes de diciembre que se caracterizó por una notable estabilidad de las cotizaciones en el mercado formal, donde en las últimas ruedas estuvo presente el Tesoro con ventas de contado que se complementaron con la oferta privada para atenuar cualquier atisbo de volatilidad.

El objetivo oficial de contener a la divisa dentro del régimen de bandas cambiarias quedó cumplido, más allá de que el Gobierno decidió recalibrarlas a partir de 2026 en base al último dato disponible del IPC del INDEC (2,47% en noviembre de 2025).

Es decir que al término de enero el techo de las bandas alcanzará los $1.564,24. Las expectativas de devaluación de los agentes financieros quedaron despejadas en lo inmediato, dado que los contratos de dólar futuro para esa fecha finalizaron a 1.505,50 pesos.

El tipo de cambio oficial descontó dos pesos o 0,1% en el día, a $1.455 para la venta. Así, el dólar mayorista redondeó en diciembre una leve suba de 3,50 pesos o 0,2 por ciento. A lo largo de 2025 avanzó 423 pesos o 41 por ciento.

El régimen de bandas establecido por el Banco Central para 2025 -con un aumento del 1% mensual vigente desde el 14 abril- fijó para la última rueda operativa del año una techo de libre flotación en los $1.526,09, lo que implica que el dólar mayorista quedó a 71,09 pesos o 4,9% de ese límite. A partir del viernes 2 de enero, las bandas se ampliarán en base a la inflación.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta en el Banco Nación. De este modo interrumpió una serie de siete sesiones consecutivas en las cuales se mantuvo a $1.475 para la venta. En el año, creció 39,6% o 419,72 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.479,28 para la venta y $1.428,55 para la compra.

El dólar blue quedó ofrecido a $1.530 para la venta, para completar a lo largo de diciembre un incremento de 95 pesos o 6,6 por ciento. El dólar informal quedó como el más caro entre todas las franjas del mercado, por encima del bursátil “contado con liquidación”, a 1.524 pesos.

Las escasas reservas del Banco Central de cara a un próximo pago de deuda por más de USD 4.200 millones el 9 de enero, mantiene la atención de los operadores para los primeros días del 2026.

“Las miradas se dirigen por estos días por conocer de qué manera se optará por complementar los fondos necesarios para afrontar el pago de deuda del 9 de enero, y los próximos pasos en la estrategia financiera que podrían incluir nuevas emisiones aprovechando la última reducción del riesgo país”, dijo el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

Las reservas internacionales del BCRA sumaban USD 41.165 millones, según datos de la entidad monetaria, mientras que “analistas estiman que las reservas netas se encuentran en rojo por unos 2.300 millones de dólares”, reportó Reuters.

“La oferta monetaria acompañará la recuperación de la demanda de dinero, priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”, comunicó el BCRA en su presentación de objetivos y planes para 2026.

“Se destaca el programa de acumulación de reservas del Banco Central a partir de 2026, que aspira a captar divisas considerando el incremento de la demanda de dinero ante una eventual reactivación de la economía real”, describieron los expertos de Rava Bursátil.

Por su parte, las colocaciones a plazo fijo en pesos promediaron en 2026 un rendimiento del 30% anual, frente a una inflación que se mantuvo es similares valores, la tasa de inflación más baja en ocho años.