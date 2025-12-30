La Municipalidad realizará el servicio de recolección este miércoles 31 con cambio de horario del turno noche

La repartición municipal recordó a la comunidad la importancia de embolsar correctamente y depositar los desechos en los cestos minutos antes del paso del camión recolector.
La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital informó que mantendrá su cronograma de recolección de residuos domiciliarios durante esta semana.
Por ello, este miércoles 31, asueto administrativo, el servicio del turno mañana se cumplirá sin alteraciones. Solamente, en los barrios que cuentan con el turno noche, que se inicia a las 21, se adelantará a las 18 horas, por lo que se recomienda a los vecinos sacar sus residuos más temprano.
Asimismo, la repartición municipal recordó a la comunidad la importancia de embolsar correctamente y depositar los desechos en los cestos minutos antes del paso del camión recolector, evitando colocar vidrios o restos de botellas sin su debido envoltorio en papeles o cartones, para evitar accidentes.