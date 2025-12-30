Santiago del Estero lidera el NOA y se consolida entre las provincias más exportadoras del país

Impulsada casi exclusivamente por el agro, la provincia exportó más de 1.500 millones de dólares en 2025, alcanzando su mejor marca de la última década y reafirmándose como referencia productiva regional.

Santiago del Estero volvió a destacarse en el mapa productivo argentino al posicionarse como la principal provincia exportadora del NOA y mantenerse entre las diez más exportadoras del país, con un total de 1.513 millones de dólares en ventas al exterior durante 2025.

Los datos, correspondientes al período comprendido entre enero y noviembre, reflejan que la provincia superó a otras jurisdicciones de la región y consolidó un crecimiento sostenido, con el agro como motor casi excluyente de estos resultados. En ese marco, las exportaciones santiagueñas se apoyaron principalmente en productos primarios, que aportaron 1.453 millones de dólares, mientras que las manufacturas de origen agropecuario sumaron otros 60 millones.

Se trata de la mejor performance exportadora del sector agropecuario local en los últimos diez años. Desde 2016, Santiago del Estero acumula más de 11.200 millones de dólares en exportaciones, un volumen que la ubica como la mayor exportadora del NOA en la última década, por encima de otras provincias de la región.

Uno de los datos más relevantes es que este posicionamiento se logró sin contar con hidrocarburos, minería a gran escala ni un entramado industrial pesado, a diferencia de otras provincias del ranking. El crecimiento estuvo impulsado casi en su totalidad por la producción agrícola-ganadera, con cultivos como la soja y el maíz como principales protagonistas.

Desde el ámbito productivo local destacaron que estos números son el resultado de años de inversión en infraestructura, incorporación de tecnología y acompañamiento al sector, factores que permitieron sostener el crecimiento incluso en contextos climáticos adversos.

Dirigentes rurales también valoraron el desempeño del sector. Señalaron que, pese a un año con dificultades climáticas y vaivenes económicos, el balance fue positivo, con mejoras en la ganadería y una recuperación hacia el cierre del año gracias a las lluvias registradas en la provincia.

En cuanto a los destinos, las exportaciones santiagueñas tuvieron como principales mercados a China, países del sudeste asiático, América Latina, el norte de África, Medio Oriente y el Mercosur, que en conjunto concentraron más del 80% de los envíos. El resto se distribuyó entre la Unión Europea, Estados Unidos, México y Canadá.

Con estos números, Santiago del Estero ratifica su rol estratégico dentro del esquema exportador argentino, apoyado en la fortaleza de su producción agropecuaria y en un crecimiento que, lejos de ser circunstancial, muestra bases sólidas y sostenidas en el tiempo.