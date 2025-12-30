Sorpresa en Quimsa: Nicolás Romano no seguirá formando parte del plantel

La Fusión informó la salida del experimentado ala pívot de 38 años.

La Asociación Atlética Quimsa informó de manera oficial la salida de Nicolás Romano, quien ya no formará parte del plantel profesional. La rescisión del contrato del ala pívot de 38 años se dio de común acuerdo entre las partes, según comunicó la institución santiagueña.

De esta manera, La Fusión pierde a un jugador de experiencia en plena temporada, mientras la dirigencia trabaja en cerrar la plantilla de cara a lo que resta de la Liga Nacional 2025/26.

Romano disputó 10 encuentros en la actual campaña y promedió 6,6 puntos y 5,2 rebotes por partido, aportando minutos y presencia en la pintura durante su paso por el equipo.

Desde el club le desearon el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos y en la continuidad de su carrera profesional, agradeciendo su profesionalismo.

Cabe recordar que, días atrás, Quimsa también había anunciado la baja del alero puertorriqueño Christian Negrón, en lo que marca una etapa de ajustes dentro del plantel dirigido a encarar los objetivos deportivos de la temporada.