Las mamis del equipo AMA UPCN Naranja se consagraron campeonas del Torneo Anual Local

El equipo femenino de hockey recibió su reconocimiento en la entrega de premios de la federación, tras un año de crecimiento deportivo que también incluyó una destacada actuación a nivel nacional.

Hoy 21:57

El equipo femenino AMA UPCN Naranja, de la división mamis hockey, fue reconocido en la entrega de premios realizada por la federación, luego de consagrarse campeonas del Torneo Anual local, cerrando una temporada marcada por el trabajo colectivo y la consolidación deportiva.

Las jugadoras disputaron el certamen local desde el mes de agosto hasta el 7 de diciembre, con encuentros programados todos los domingos. El torneo contó con la participación de 19 equipos, y tuvo a AMA UPCN Naranja como protagonista a lo largo de toda la competencia, logrando finalmente el título.

Desde el equipo destacaron que el crecimiento alcanzado no se limita únicamente a lo técnico, sino que responde a un trabajo integral que abarca distintas áreas, lo que permitió sostener el rendimiento a lo largo del año y alcanzar los objetivos planteados.

Además del logro local, el conjunto tuvo una destacada participación en el Torneo Nacional disputado en Tucumán, desarrollado durante tres días en septiembre, donde compitieron 57 equipos de todo el país. En ese certamen, AMA UPCN Naranja finalizó en el octavo puesto y consiguió el ascenso a la Copa de Oro, resultado que reforzó el buen momento del plantel.

La entrega de premios significó un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el crecimiento del equipo, que continúa afianzándose dentro del hockey femenino y proyectando nuevos desafíos para la próxima temporada.