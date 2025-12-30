Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 DIC 2025 | 29º
X
Locales

El vicegobernador encabezó la apertura de la mueva edición del Festival Santiagueño de la Tradición en Añatuya

El acto de la apertura de la 55ª edición del festival contó con la presencia de diversas autoridades provinciales, municipales y representantes de la cultura.

Hoy 21:57

Bajo la consigna de defender la identidad cultural, anoche se realizó la apertura oficial del 55° Festival Santiagueño de la Tradición en la ciudad de Añatuya con la presencia del vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Elías Miguel Suárez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Silva Neder estuvo acompañado por el intendente local, Dr. Julio Ernesto Castro, los ministros de Gobierno, Dr. Bernardo José Herrera y de la Producción, Ing. Néstor Machado; secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; diputado provincial Carlos Hazam, entre otras autoridades provinciales y regionales.

La jornada se inició con la concentración de autoridades en Av.Belgrano y Av. Gottau, seguida de una emotiva procesión. Vecinos, agrupaciones tradicionalistas y las imágenes de los santos patronos recorrieron las calles hasta el Anfiteatro Padre Suárez, dónde el obispo de Añatuya, José Luis Corral impartió la bendición.

Durante el acto central, Silva Neder transmitió los afectuosos saludos del gobernador Elías Miguel Suárez y de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder.

Remarcó: "Reconozco y valoro profundamente el esfuerzo y el compromiso que demuestran año tras año para que este Festival de la Tradición sea una realidad que nos enorgullece y estoy convencido de que estas fechas son las que unen definitivamente a los pueblos".

"Nuestra presencia aquí -puntualizó- no es sólo un acto de acompañamiento, sino la ratificación del compromiso fuerte y permanente que tiene el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero con nuestras expresiones culturales. Este festival no es un evento más; se ha transformado en una cita de honor en nuestro calendario provincial y en un faro de unidad para todos los santiagueños".

Por su parte, el intendente Castro agradeció el apoyo provincial y el esfuerzo de la comunidad añatuyense para hacer posible este encuentro.

Estuvieron presentes, además: intendentes, comisionados municipales y diputados en ejercicio y con mandato cumplido, entre otros.

Durante el acto protocolar, se entregó el decreto de Huésped de Honor al vicegobernador Silva Neder y al intendente Castro la Declaración de Interés emitida por la Legislatura provincial.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La cartelera del Cine Teatro Renzi se renueva con cine familiar, producciones nacionales y grandes estrenos
  2. 2. El CePSI llora la partida de Cecilia Orieta tras el fatal accidente en la Ruta 9
  3. 3. Tragedia en la Ruta 9: tres santiagueños murieron en un violento accidente en Tucumán
  4. 4. Apartan a dos comisarios por la presunta venta de celulares secuestrados
  5. 5. Un hombre robó elementos de trabajo en una peluquería y fue aprehendido
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT