El vicegobernador encabezó la apertura de la nueva edición del Festival Santiagueño de la Tradición en Añatuya

El acto de la apertura de la 55ª edición del festival contó con la presencia de diversas autoridades provinciales, municipales y representantes de la cultura.

30/12/2025

Bajo la consigna de defender la identidad cultural, anoche se realizó la apertura oficial del 55° Festival Santiagueño de la Tradición en la ciudad de Añatuya con la presencia del vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Elías Miguel Suárez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Silva Neder estuvo acompañado por el intendente local, Dr. Julio Ernesto Castro, los ministros de Gobierno, Dr. Bernardo José Herrera y de la Producción, Ing. Néstor Machado; secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; diputado provincial Carlos Hazam, entre otras autoridades provinciales y regionales.

La jornada se inició con la concentración de autoridades en Av.Belgrano y Av. Gottau, seguida de una emotiva procesión. Vecinos, agrupaciones tradicionalistas y las imágenes de los santos patronos recorrieron las calles hasta el Anfiteatro Padre Suárez, dónde el obispo de Añatuya, José Luis Corral impartió la bendición.

Durante el acto central, Silva Neder transmitió los afectuosos saludos del gobernador Elías Miguel Suárez y de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder.

Remarcó: "Reconozco y valoro profundamente el esfuerzo y el compromiso que demuestran año tras año para que este Festival de la Tradición sea una realidad que nos enorgullece y estoy convencido de que estas fechas son las que unen definitivamente a los pueblos".

"Nuestra presencia aquí -puntualizó- no es sólo un acto de acompañamiento, sino la ratificación del compromiso fuerte y permanente que tiene el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero con nuestras expresiones culturales. Este festival no es un evento más; se ha transformado en una cita de honor en nuestro calendario provincial y en un faro de unidad para todos los santiagueños".

Por su parte, el intendente Castro agradeció el apoyo provincial y el esfuerzo de la comunidad añatuyense para hacer posible este encuentro.

Estuvieron presentes, además: intendentes, comisionados municipales y diputados en ejercicio y con mandato cumplido, entre otros.

Durante el acto protocolar, se entregó el decreto de Huésped de Honor al vicegobernador Silva Neder y al intendente Castro la Declaración de Interés emitida por la Legislatura provincial.