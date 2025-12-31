Una cita imperdible: los Reyes Magos te esperan en el Centro Cultural del Bicentenario

Melchor, Gaspar y Baltazar estarán junto a los más pequeños los días viernes 2, sábado 3 y lunes 5 de enero.

Hoy 06:11

El Centro Cultural del Bicentenario recibirá desde el próximo viernes 2, continuando el sábado 3 y el lunes 5 de enero, la visita de los Reyes Magos, en el marco de la conmemoración navideña.

Las emblemáticas figuras navideñas de Gaspar, Melchor y Baltazar deleitarán con su presencia a los chicos y grandes que lo visiten, acrecentando el sentimiento navideño y la emocionante ilusión de los más pequeños.

El viernes 2 estarán presentes de 19 a 21 horas. El sábado 3 de enero, lo harán en el horario de 11 a 13 y el lunes 5 de 19 a 21 horas, en el Hall Central de la Institución.

El CCB adhiere de esta manera al sentimiento colectivo que inspira la celebración Navideña y los recrea en los símbolos que la identifican, para disfrute del público, especialmente de los niños.