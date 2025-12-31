Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 DIC 2025 | 26º
X
Locales

Una cita imperdible: los Reyes Magos te esperan en el Centro Cultural del Bicentenario

Melchor, Gaspar y Baltazar estarán junto a los más pequeños los días viernes 2, sábado 3 y lunes 5 de enero.

Hoy 06:11

El Centro Cultural del Bicentenario recibirá desde el próximo viernes 2, continuando el sábado 3 y el lunes 5 de enero, la visita de los Reyes Magos, en el marco de la conmemoración navideña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las emblemáticas figuras navideñas de Gaspar, Melchor y Baltazar deleitarán con su presencia a los chicos y grandes que lo visiten, acrecentando el sentimiento navideño y la emocionante ilusión de los más pequeños.

El viernes 2 estarán presentes de 19 a 21 horas. El sábado 3 de enero, lo harán en el horario de 11 a 13 y el lunes 5 de 19 a 21 horas, en el Hall Central de la Institución.

El CCB adhiere de esta manera al sentimiento colectivo que inspira la celebración Navideña y los recrea en los símbolos que la identifican, para disfrute del público, especialmente de los niños.

TEMAS Centro Cultural del Bicentenario Navidad Reyes Magos CCB

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dictaron prisión preventiva para un hombre acusado de abusar sexualmente a un niño de 5 años
  2. 2. El tiempo para este miércoles 31 de diciembre de 2025: Santiago del Estero despide el año con calor intenso y sin probabilidad de lluvias
  3. 3. Ediles analizaron el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2026
  4. 4. El Dr. Eduardo Llugdar fue distinguido con el reconocimiento al “Maestro Internacional Destacado 2025”
  5. 5. El Gobierno desplazó a un diplomático argentino de la Embajada en Siria por darle “me gusta” a un posteo que pedía “fuego para Israel”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT