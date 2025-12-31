Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 DIC 2025 | 28º
X
Locales

El Dr. Eduardo Llugdar fue distinguido con el reconocimiento al “Maestro Internacional Destacado 2025”

El encuentro virtual reunió a reconocidos juristas y profesionales de diferentes disciplinas de países de Latinoamérica y España.

Hoy 00:07
Dr. Eduardo Llugdar distinguido

El Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, fue reconocido con el galardón, “Maestro Internacional Destacado 2025”, otorgado por la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública (C.I.D.E.D).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La dirección y moderación de la jornada virtual, estuvo a cargo del jurista peruano, Dr. Walter Zevallos, coordinador académico de la institución, quien expresó, que los galardonados por la Academia Internacional, son docentes en todas las áreas del Derecho y Ciencias Afines en representación de 20 países  El reconocimiento es en agradecimiento, gratitud y admiración por todo lo logrado en el año y por la excelencia y trascendencia que han transpasado las fronteras de sus países y continentes para enarbolar la bandera del aporte a la Cultura Jurídica y Cultura General a nivel internacional.

Al otorgar el reconocimiento al Dr. Eduardo Llugdar, Walter Zevallos destacó que, “es innegable que los aportes del Dr. Llugdar, son valorados en toda la región y Europa. Nosotros nos complacemos de tenerlo dentro de nuestro grupo principal de maestros internacionales y reconocemos en usted, al gran maestro, no solo a un gran juez sino también tiene ese espíritu de enseñar y por ello nuestro ímpetu de proyectar, su imagen,  su pensamiento y su obra”.

Al momento de su intervención, el Dr. Llugdar, expresó: “es un grato honor recibir esta distinción como en años anteriores y hoy, con una sola condigna de reflexión y es pensar que los profesionales del Derecho, como en mi caso, como de otras disciplinas, no vienen de un repollo, vienen de la formación académica y el gran compromiso y responsabilidad que tenemos los académicos, es de formar no solo profesionales que caigan en la profunda especialización que si es necesaria, pero no caer en la barbarie de la especialización, como decía Ortega y Gasset, olvidándonos de las bases generales que debe ser la guía de toda formación y toda disciplina, que es la dignidad humana".

Esta tarde, prosiguió, recibo este homenaje haciendo un compromiso personal y también, haciendo votos para que los distinguidos académicos piensen en la humanidad y la dignidad humana, que  está por arriba de todo, incluso por la ortodoxia y dogmática que cada ciencia nos trae”.

Para concluir su intervención el magistrado, acotó que, “hoy hay que elegir ser científico, que cuyo fin es la ciencia por la ciencia misma, ser jurista por la mera juridicidad misma o ser, como decía Carlos Cossio, aquel que busca que las conductas humanas puedan ser, reguladas, protegidas, dirigidas para que el mundo sea mejor y no el cuadro que hoy nos presenta un mundo desquiciado, miserable y que lo único que hace, es con ciencia, con academia, con ramas judiciales, violar derechos humanos. Brindemos para que en el 2026 esa mirada cambie y desde la academia tenemos que pelear para eso”.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un camión volcó su acoplado cargado de carbón tras esquivar un bache en la Ruta 21
  2. 2. Dictaron prisión preventiva para un hombre acusado de abusar sexualmente a un niño de 5 años
  3. 3. “A este Gobierno le va pésimo, lo salvó el cheque de Scott Bessent”: el duro análisis de Guillermo Moreno sobre la gestión de Milei
  4. 4. Mitre y Güemes, con día y horario confirmados para sus debuts en la Primera Nacional
  5. 5. Tragedia rumbo a Machu Picchu: chocaron dos trenes con turistas, un muerto y al menos 30 heridos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT