El Dr. Eduardo Llugdar fue distinguido con el reconocimiento al “Maestro Internacional Destacado 2025”

El encuentro virtual reunió a reconocidos juristas y profesionales de diferentes disciplinas de países de Latinoamérica y España.

El Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, fue reconocido con el galardón, “Maestro Internacional Destacado 2025”, otorgado por la Corporación Internacional de Escuelas de Derecho y Gestión Pública (C.I.D.E.D).

La dirección y moderación de la jornada virtual, estuvo a cargo del jurista peruano, Dr. Walter Zevallos, coordinador académico de la institución, quien expresó, que los galardonados por la Academia Internacional, son docentes en todas las áreas del Derecho y Ciencias Afines en representación de 20 países El reconocimiento es en agradecimiento, gratitud y admiración por todo lo logrado en el año y por la excelencia y trascendencia que han transpasado las fronteras de sus países y continentes para enarbolar la bandera del aporte a la Cultura Jurídica y Cultura General a nivel internacional.

Al otorgar el reconocimiento al Dr. Eduardo Llugdar, Walter Zevallos destacó que, “es innegable que los aportes del Dr. Llugdar, son valorados en toda la región y Europa. Nosotros nos complacemos de tenerlo dentro de nuestro grupo principal de maestros internacionales y reconocemos en usted, al gran maestro, no solo a un gran juez sino también tiene ese espíritu de enseñar y por ello nuestro ímpetu de proyectar, su imagen, su pensamiento y su obra”.

Al momento de su intervención, el Dr. Llugdar, expresó: “es un grato honor recibir esta distinción como en años anteriores y hoy, con una sola condigna de reflexión y es pensar que los profesionales del Derecho, como en mi caso, como de otras disciplinas, no vienen de un repollo, vienen de la formación académica y el gran compromiso y responsabilidad que tenemos los académicos, es de formar no solo profesionales que caigan en la profunda especialización que si es necesaria, pero no caer en la barbarie de la especialización, como decía Ortega y Gasset, olvidándonos de las bases generales que debe ser la guía de toda formación y toda disciplina, que es la dignidad humana".

“Esta tarde, prosiguió, recibo este homenaje haciendo un compromiso personal y también, haciendo votos para que los distinguidos académicos piensen en la humanidad y la dignidad humana, que está por arriba de todo, incluso por la ortodoxia y dogmática que cada ciencia nos trae”.

Para concluir su intervención el magistrado, acotó que, “hoy hay que elegir ser científico, que cuyo fin es la ciencia por la ciencia misma, ser jurista por la mera juridicidad misma o ser, como decía Carlos Cossio, aquel que busca que las conductas humanas puedan ser, reguladas, protegidas, dirigidas para que el mundo sea mejor y no el cuadro que hoy nos presenta un mundo desquiciado, miserable y que lo único que hace, es con ciencia, con academia, con ramas judiciales, violar derechos humanos. Brindemos para que en el 2026 esa mirada cambie y desde la academia tenemos que pelear para eso”.