El segundo tráiler de Avengers: Doomsday anticipa un crossover a gran escala

El nuevo avance es el segundo de los cuatro previstos antes del estreno y confirma la magnitud del ambicioso crossover que llegará a los cines en diciembre de 2026.

Hoy 06:54

Marvel Studios continúa con su estrategia de estrenar los primeros avances de Avengers: Doomsday exclusivamente en salas de cine y, algunos días después, publicarlos de manera oficial en Internet. El primer teaser reveló finalmente el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, y ahora el protagonismo pasa a Thor, quien cuenta con su propio adelanto centrado en el personaje.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La vuelta de Chris Hemsworth como el Dios del Trueno al Universo Cinematográfico Marvel nunca fue un misterio. De hecho, su nombre encabezó aquel recordado anuncio en vivo del elenco, que mantuvo a los fanáticos expectantes durante horas frente a una sucesión de sillas vacías. Sin embargo, este nuevo teaser aporta una novedad clave: junto a Thor reaparece un personaje introducido recientemente.

Se trata de Love, la hija de Gorr, el Carnicero de Dioses, cuya custodia adoptiva asumía Thor al final de Thor: Love and Thunder, tras vencer al villano interpretado por Christian Bale. El adelanto marca, además, un cambio de tono para el personaje: tal como había anticipado Hemsworth, Thor regresa a una dimensión más dramática y solemne, dejando atrás la impronta abiertamente cómica de la etapa dirigida por Taika Waititi, celebrada en Thor: Ragnarok pero cuestionada en Love and Thunder.

“Padre, durante toda mi vida siempre he respondido la llamada del honor, el deber y la guerra. Pero ahora el destino me ha regalado algo que nunca pedí: una hija. Una vida ajena a la tormenta. Dame la fuerza de los padres de todos para poder luchar una vez más, para poder vencer a un nuevo enemigo y volver a casa con ella, no como guerrera, sino como guardián, y no mostrarle la guerra, sino la calma, la que yo no conocí. Padre, atiende mis plegarias”.

Este monólogo cargado de emoción, presentado como una plegaria a Odín, dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, redefine al personaje desde un nuevo lugar. Al igual que Steve Rogers, Thor es mostrado ahora como padre, atravesado por un profundo instinto de protección, intensificado por su vínculo con Love.

En poco más de un minuto, Hemsworth entrega una de sus interpretaciones más dramáticas, con lágrima incluida, funcionando como una clara declaración de intenciones de Marvel, que toma distancia de forma contundente de Thor: Love and Thunder. El actor retoma el papel que lo lanzó al estrellato tras nueve películas, consolidándose además como el único Vengador con cuatro filmes en solitario.

Que Chris Hemsworth es un hombre de familia es algo conocido. El actor australiano está casado con la española Elsa Pataky, con quien tiene tres hijos, y suele integrar a su entorno familiar en distintos proyectos, una práctica que ella también replica en su carrera.

Pataky participó con un pequeño papel en Furiosa: A Mad Max Saga y realizó un breve cameo en Thor: Love and Thunder como mujer lobo. Por su parte, India Rose Hemsworth, la hija mayor de la pareja, es quien interpreta a Love, y vuelve a compartir pantalla con su padre —tanto en la ficción como en la vida real— en Avengers: Doomsday. Ambos regresarán a los cines el 18 de diciembre de 2026, fecha fijada para el próximo gran evento de Marvel Studios.