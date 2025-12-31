Invitan a participar durante enero de la primera edición de un novedoso Club de Lectura y Escritura

La propuesta se desarrollará durante enero, en modalidad asincrónica, y está orientada a personas que encuentran en la palabra un espacio de refugio y autoconocimiento.

Durante el mes de enero se pondrá en marcha la Primera Edición del Club de Lectura y Escritura: “Construcción de la libertad”, una propuesta pensada como un espacio íntimo, tranquilo y cuidado, destinado a quienes desean leer y escribir desde la autenticidad, sin exigencias ni correcciones académicas.

El club se presenta como un ámbito para habitar la palabra sin la presión de “hacerlo bien”, priorizando lo verdadero, lo sensible y lo personal. A lo largo de cuatro semanas, los participantes accederán a lecturas seleccionadas, propuestas de escritura reflexiva, acompañamiento sensible y una comunidad reducida, con la posibilidad de transitar la experiencia a su propio ritmo gracias a su modalidad asincrónica.

La iniciativa está especialmente dirigida a quienes sienten que la lectura y la escritura siempre fueron un refugio, a quienes tienen palabras que necesitan salir, y a quienes buscan un espacio de profundidad, calidez y escucha, lejos de la lógica del rendimiento o la corrección formal. El objetivo central es escribir para ordenarse, explorar la propia voz y usar la palabra como brújula interna.

El club comenzará el lunes 5 de enero, con inscripciones abiertas hasta el 4 de enero, y cuenta con cupos limitados. La facilitación estará a cargo de Agustina Castillo Laitán, quien acompañará el proceso creativo y reflexivo de cada participante.

Las personas interesadas pueden solicitar más información o inscribirse comunicándose al 3855070456.