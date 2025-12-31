“No quiero ver, ni oler, ni oír”: la gala para el olvido de Evangelina Anderson en Masterchef Celebrity

La famosa vivió una situación particular en el reality culinario y padeció toda la noche. Fue un momento difícil que superó con angustia y lágrimas.

Hoy 08:16

Evangelina Anderson es una de las figuras que tiene MasterChef Celebrity, siempre está dispuesta a dar un paso más, incluso cuando hay carne en el menú. Pero este martes 30 se vivió un hecho inusual que la sobrepasó.

En este caso, los participantes se encontraron con una caja misteriosa. Debían utilizar esos productos para sorprender al jurado. Wanda Nara empezó con la cuenta regresiva y cuando tuvieron que descubrir se encontraron con una liebre como ingrediente principal.

Luego de Germán Martitegui les avisara que fue idea de la conductora, preguntó qué animal era. Luego, acotó: “No quiero ver, ni oler, ni oír”. Luego de eso, Ian Lucas se comprometió a ayudarla, él le cortó la libre para que Eva no tuviera que pasar por esa situación.

La particularidad en esta ocasión es que Anderson es vegetariana. En más de una oportunidad contó que nunca comió carne pese a que en su casa, cuando era chiquita, su familia siempre consumió ese producto.



Quiénes subieron al balcón este martes 30 de diciembre

La Joaqui

Andy Chango

Emilia Attias



Quiénes recibieron el delantal gris y pasaron a la noche de última chance

Ian Lucas

Evangelina Anderson

Miguel Ángel Rodríguez



Cabe destacar que, el reality que conduce Wanda Nara no tendrá aire este miércoles 31 de diciembre, mientras que sí lo hará el jueves 1 de enero, pero con una repetición. La medida responde a que los miércoles son los días de mayor tensión en el certamen, ya que se define quién abandona la competencia.

