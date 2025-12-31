Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 DIC 2025 | 30º
X
Somos Deporte

Autoridades confirmadas para la Cuarta Ronda del Torneo Regional

Se dieron a conocer las ternas arbitrales para los equipos santiagueños. Todos los detalles en la nota.

Hoy 08:21

La Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur empieza a tomar forma y este martes por la noche se confirmaron las autoridades arbitrales para los dos encuentros que involucran a equipos de Santiago del Estero. En esta instancia habrá tres representantes santiagueños en competencia, con un duelo directo entre dos de ellos y otro cruce interprovincial que promete ser clave.

El domingo 4 de enero, desde las 17.30, se enfrentarán Vélez de San Ramón e Independiente de Catamarca de La Primero de Mayo. El partido será arbitrado por Rodrigo Ballestero (Tucumán), quien estará acompañado por los asistentes Maximiliano Leal y Sebastián D’Arpino, mientras que el cuarto árbitro será Sebastián Romano, todos de la liga tucumana.

Más tarde, desde las 19.00, será el turno del choque entre Central Argentino de La Banda y Comercio Central Unidos, en un duelo ciento por ciento santiagueño que asegurará al menos un clasificado provincial a la próxima fase. La terna arbitral será íntegramente de Santiago del Estero: Guillermo Alberto Infante como árbitro principal, con Emilio Celiz y Daniel Esteban Juárez como asistentes, y Brian Manuel Morales como cuarto árbitro.

TEMAS Club Atlético Vélez de San Ramón Club Comercio Central Unidos Club Central Argentino Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dictaron prisión preventiva para un hombre acusado de abusar sexualmente a un niño de 5 años
  2. 2. El tiempo para este miércoles 31 de diciembre de 2025: Santiago del Estero despide el año con calor intenso y sin probabilidad de lluvias
  3. 3. Ediles analizaron el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2026
  4. 4. El Dr. Eduardo Llugdar fue distinguido con el reconocimiento al “Maestro Internacional Destacado 2025”
  5. 5. Una cita imperdible: los Reyes Magos te esperan en el Centro Cultural del Bicentenario
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT