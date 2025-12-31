Autoridades confirmadas para la Cuarta Ronda del Torneo Regional

Se dieron a conocer las ternas arbitrales para los equipos santiagueños. Todos los detalles en la nota.

Hoy 08:21

La Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur empieza a tomar forma y este martes por la noche se confirmaron las autoridades arbitrales para los dos encuentros que involucran a equipos de Santiago del Estero. En esta instancia habrá tres representantes santiagueños en competencia, con un duelo directo entre dos de ellos y otro cruce interprovincial que promete ser clave.

El domingo 4 de enero, desde las 17.30, se enfrentarán Vélez de San Ramón e Independiente de Catamarca de La Primero de Mayo. El partido será arbitrado por Rodrigo Ballestero (Tucumán), quien estará acompañado por los asistentes Maximiliano Leal y Sebastián D’Arpino, mientras que el cuarto árbitro será Sebastián Romano, todos de la liga tucumana.

Más tarde, desde las 19.00, será el turno del choque entre Central Argentino de La Banda y Comercio Central Unidos, en un duelo ciento por ciento santiagueño que asegurará al menos un clasificado provincial a la próxima fase. La terna arbitral será íntegramente de Santiago del Estero: Guillermo Alberto Infante como árbitro principal, con Emilio Celiz y Daniel Esteban Juárez como asistentes, y Brian Manuel Morales como cuarto árbitro.