Una isla coralina oceánica, el primer lugar del planeta en celebrar el Año Nuevo 2026

Un atolón en la remota nación de Kiribati, en el Pacífico, se convierte en el primer lugar del mundo en celebrar el Año Nuevo 2026.

Desde el atolón Kiritimati (también conocida como la Isla de Navidad), un turista reveló celebraciones "en una playa sin satélites, sin señales de vida humana, en completa oscuridad e innumerables cangrejos".

Cuando en Argentina eran las 7:00 AM de este miércoles 31 de diciembre, en Kiritimati el reloj marcó la medianoche y comenzó el jueves 1 de enero de 2026.

Kiribati es una nación del océano Pacífico ubicada al sur de Hawaii y al noreste de Australia. Está formada por varios atolones (arrecifes de coral con forma de anillo) y se extiende casi 4.000 km de este a oeste.

Kiribati (se pronuncia Kiribas) se independizó del Reino Unido en 1979. Alberga la mayor reserva marina del Pacífico Sur y muchos de sus atolones están habitados; la mayoría son de baja altitud y están en riesgo por el aumento del nivel del mar como consecuencia del calentamiento global.

El archipiélago tiene una población de aproximadamente 116.000 habitantes. A pesar de estar prácticamente al sur de Hawái, Kiribati celebra el Año Nuevo un día antes.

La isla Catham, la siguiente

Las aproximadamente 600 personas que habitan la remota isla Chatham de Nueva Zelanda también yac elebrararon el Año Nuevo.

Aproximadamente una sexta parte de la población del remoto archipiélago, principalmente locales, pasó los últimos momentos de 2025 en el bar del Hotel Chatham, dice su propietario.

El dueño explicó a la BBC que "nuestro equipo estará despierto hasta el amanecer, pero nosotros, los mayores, nos iremos".

Auckland es la primera ciudad en importancia en recibir el Año Nuevo cuando el reloj en Buenos Aires dio las 8 de la mañana.

Luego en cascada, siguen Sídney, Tokio, Beijing, Madrid, París, Roma, Londres, Río de Janeiro, Buenos Aires y Nueva York, con su famoso "drop" de la bola en Times Square.