Esclarecen el robo a un kiosco y detienen a un sospechoso en el barrio 8 de Abril

El procedimiento incluyó allanamientos en distintos sectores de la ciudad, el secuestro de elementos de interés para la causa y el hallazgo de una gran cantidad de medicamentos cuya procedencia es investigada.

Hoy 09:21

Un robo ocurrido días atrás en un kiosco del microcentro de la ciudad Capital fue esclarecido tras una serie de allanamientos simultáneos, que culminaron con la detención de uno de los sospechosos, el secuestro de prendas clave para la investigación y el hallazgo de una importante cantidad de medicamentos cuyo origen ahora es investigado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio tuvo como víctima a un empleado nocturno, quien denunció haber sido asaltado mientras cumplía su jornada laboral. A partir de esa presentación, personal policial inició tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos responsables del hecho y avanzar con medidas judiciales concretas.

Con las órdenes correspondientes, los efectivos realizaron procedimientos en distintos puntos de la ciudad. Uno de los allanamientos se llevó a cabo en una vivienda del barrio La Católica, donde el resultado fue negativo, ya que no se logró ubicar al acusado ni encontrar elementos vinculados al robo.

Distinta fue la situación en un domicilio del barrio 8 de Abril, donde los uniformados secuestraron una campera negra, considerada de interés para la causa, y procedieron a la detención de uno de los involucrados, conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

Durante ese mismo operativo, en otro inmueble, una mujer que cumple prisión domiciliaria en el marco de una causa por narcomenudeo entregó de manera voluntaria una caja de cartón con alrededor de 95 cajas de medicamentos. Ante esta circunstancia, tomó intervención la Dirección General de Drogas Peligrosas, que procedió al secuestro de los elementos para su posterior análisis.

Los medicamentos quedaron a disposición de la Fiscalía, que ordenará las pericias correspondientes con el fin de establecer su procedencia y posible vinculación con otros delitos.

El sujeto detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde permanece alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas para dar con el segundo partícipe del robo.