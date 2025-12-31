Lucas Pratto cuestionó la salida de los héroes de Madrid en River

El delantero, hoy sin club tras desvincularse de Sarmiento, fue crítico con la manera en la que el club despidió a varios referentes del ciclo 2018.

Con 37 años y todavía con ganas de competir, Lucas Pratto volvió a escena pública con declaraciones que generaron ruido en el mundo River. El exdelantero del Millonario cuestionó la forma en la que el club cerró el ciclo de varios de los protagonistas de la final de Madrid 2018 y dejó en claro que, a su entender, la despedida no estuvo a la altura de lo que representaron.

“La despedida de Enzo Pérez no fue ideal. A Casco, Nacho Fernández, Pity Martínez y Enzo Pérez se los tendría que haber despedido de otra manera”, afirmó en diálogo con Radio Continental, marcando la diferencia entre el peso simbólico de esos jugadores y la manera en la que se produjo su salida. Para Pratto, faltó un reconocimiento más acorde a la historia que construyeron en el club.

Además, el “Oso” se metió en el análisis futbolístico y consideró que el último año de River estuvo atravesado por demasiadas modificaciones. “Fue un año turbulento por tantos cambios y por no mantener la línea. No se encontró el equipo y eso se notó en el rendimiento”, explicó, al tiempo que señaló que los contextos cambian y que hoy el plantel necesita otra lectura: “Capaz antes los jugadores se adaptaban mejor a esa idea y ahora hay que jugar de otra manera”.

De todos modos, dejó una mirada optimista hacia adelante y respaldó a Marcelo Gallardo. “Estoy seguro de que el próximo año River y Marcelo van a tener una temporada mucho mejor”, proyectó, confiando en una recuperación del equipo.

En cuanto a su futuro personal, Pratto confirmó que ya cerró su etapa en Sarmiento y que busca seguir compitiendo, ya sea en Primera División o en equipos que disputen la Copa Libertadores. Sin embargo, no descartó el Ascenso y se refirió al interés de Chacarita: “Es un gigante del Ascenso que merece estar en Primera. Si no aparece otra cosa, tienen prioridad”. Y cerró: “No le cierro las puertas a ningún club. Soy muy competitivo, aunque también pongo en la balanza la Libertadores”.