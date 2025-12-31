Murió a los 74 años el “Nene” Magán, gloria de Independiente y Newell’s

Bajada: Fue campeón de la Copa Libertadores 1972 con Independiente y protagonista del histórico título de Newell’s en 1974 en Arroyito. También dejó su huella en Vélez, Racing, Belgrano y el fútbol colombiano.

Hoy 10:43

El exdelantero Manuel Rosendo “Nene” Magán falleció este martes en Buenos Aires a los 74 años, dejando una huella profunda en la historia del fútbol argentino. Fue una de las piezas del Independiente campeón de la Copa Libertadores 1972 y un protagonista clave del Newell’s campeón del Metropolitano 1974, que dio la vuelta olímpica en cancha de Rosario Central.

Con la camiseta de la Lepra, Magán quedó inmortalizado por la jugada en la que asistió a Mario Zanabria en el clásico rosarino que terminó 2-2 en Arroyito, resultado que le dio el título a Newell’s tras remontar un 2-0 que favorecía a Central. Aquella maniobra, con amague de cabezazo y descarga atrás para el remate de Zanabria, es una de las más recordadas en la historia del club rojinegro.

En Independiente integró el recordado tridente ofensivo junto a Agustín Balbuena y Hugo Saggioratto, y fue parte del plantel que venció a Universitario de Perú en la final de la Libertadores 1972. Ingresó en la revancha en la Doble Visera y sumó su nombre a una de las páginas más gloriosas del Rojo a nivel internacional.

Tras su retiro, Magán continuó ligado al fútbol desde la formación de juveniles, tanto en Independiente como en Newell’s, clubes que lo despidieron con sentidos mensajes en sus redes sociales. “Lamentamos el fallecimiento de Manuel Magán, campeón de la Libertadores 1972 con Independiente… QEPD, Nene”, publicó el Rojo. Desde Rosario también lo recordaron como “protagonista fundamental del histórico título de 1974”.

En una de sus últimas entrevistas, recordó aquel clásico decisivo con palabras cargadas de emoción: “Nunca vi un lugar con la pasión futbolística de Rosario. En los clásicos tenías un compromiso con la gente impresionante”. Y sobre el gol de Zanabria detalló: “Amagué a cabecear y se la bajé atrás a Mario. Le pegó un bombazo. Fue un gol espectacular”.

Además de Independiente y Newell’s, el “Nene” Magán vistió las camisetas de Vélez, Racing, Belgrano de Córdoba, Sarmiento de Junín y tuvo un extenso recorrido en el fútbol colombiano. Su nombre quedará ligado para siempre a dos momentos icónicos del fútbol argentino y a una manera elegante y solidaria de entender el juego.