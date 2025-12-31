Operaron de urgencia a Roberto Carlos en Brasil por un problema cardíaco

El histórico lateral se realizó un control de rutina en San Pablo, pero los médicos detectaron una anomalía grave en el corazón que obligó a una rápida intervención. “Ahora ya estoy bien”, aseguró el exjugador tras la cirugía.

Hoy 10:47

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos fue sometido a una cirugía de urgencia en San Pablo luego de que los médicos detectaran un problema cardíaco severo durante una revisión médica de rutina. El ex lateral izquierdo del Real Madrid permanece bajo observación, aunque se encuentra fuera de peligro y ya transmitió tranquilidad sobre su estado de salud.

Según informaron medios españoles, Roberto Carlos había concurrido al hospital para realizarse estudios por un trombo en la pierna, pero durante los exámenes los médicos decidieron efectuarle una resonancia de cuerpo completo. En ese procedimiento detectaron que una parte significativa del corazón no funcionaba correctamente, lo que derivó en una internación inmediata y una intervención quirúrgica.

La operación consistió en la colocación de un catéter y se extendió durante casi tres horas, cuando inicialmente estaba previsto que durara unos cuarenta minutos. El procedimiento se prolongó por algunas complicaciones, aunque el desenlace fue favorable y el ex jugador salió del quirófano fuera de riesgo, según confirmaron los médicos.

El ex defensor, de 52 años, se encontraba en Brasil disfrutando de unas vacaciones familiares cuando ocurrió el episodio. Aunque reside habitualmente en España por su vínculo institucional con el club blanco, había aprovechado el viaje para someterse a controles médicos en su país natal.

La noticia generó preocupación en el mundo del fútbol por la dimensión histórica del protagonista. Roberto Carlos es considerado una de las grandes leyendas del Real Madrid, club en el que jugó entre 1996 y 2007 y disputó más de 500 partidos oficiales, siendo una de las piezas emblemáticas de la era de los Galácticos.