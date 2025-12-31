Los cinco cambios clave que se vienen en la Fórmula 1 para 2026

La Máxima se prepara para una de las transformaciones más profundas de su historia reciente.

Hoy 11:05

La Fórmula 1 afrontará en 2026 un cambio de era impulsado por una reforma integral del reglamento técnico y deportivo que busca mejorar el espectáculo en pista, aumentar la competitividad y adaptarse a criterios de eficiencia energética. La llegada de Cadillac como nueva escudería, los nuevos autos y la reconfiguración de motores y aerodinámica marcarán un antes y un después en la categoría.

A continuación, los cinco cambios más importantes que tendrá la F1 desde la próxima temporada:

1. Autos más chicos y más livianos

El peso mínimo bajará a 770 kilos y los autos serán más compactos: el chasis tendrá 10 centímetros menos de ancho y la distancia entre ejes se reducirá en 20 centímetros. El objetivo es lograr monoplazas más ágiles, maniobrables y propensos al sobrepaso, una demanda histórica de los fanáticos y de la FIA.

2. Aerodinámica activa en carrera

Se introduce la aerodinámica activa, que permitirá a los pilotos modificar en tiempo real la configuración de los alerones delantero y trasero según el tramo del circuito. Habrá modos para rectas y para curvas, lo que impactará directamente en las estrategias, la defensa de posiciones y las maniobras de adelantamiento.

3. Motores híbridos con mayor peso eléctrico

Las nuevas unidades de potencia combinarán en partes iguales la energía térmica y la eléctrica, aportando cerca de 1.000 caballos de fuerza en total. A diferencia del modelo actual, donde lo eléctrico representa cerca del 30%, en 2026 la balanza se iguala, reforzando el perfil sostenible y tecnológico de la categoría.

4. Nuevo sistema de adelantamiento

El tradicional DRS fue reemplazado por el sistema Overtake, que permitirá utilizar potencia eléctrica extra para intentar superar a otro auto, siempre que esté a menos de un segundo en el punto de detección. El adelantamiento dejará de depender de la apertura del alerón trasero y pasará a basarse en la gestión de energía.

5. Cambios aerodinámicos para facilitar los sobrepasos

La carrocería será rediseñada con nuevos pontones e incorporación de in-wash boards para reducir el aire sucio. La resistencia al avance bajará cerca de un 40% y la carga aerodinámica se reducirá entre un 15 y un 30%, lo que debería favorecer carreras más reñidas y con más acción en pista.

A estos cambios se suma el ingreso de una undécima escudería, con dos autos más en la grilla, lo que ampliará el parque a 22 pilotos. Los primeros ensayos privados se realizarán en Barcelona del 26 al 30 de enero, aunque los equipos utilizarán decoraciones camufladas para no revelar secretos técnicos.

Con un receso invernal más corto de lo habitual y una expectativa enorme, la F1 se encamina hacia una temporada que promete ser una de las más revolucionarias de las últimas décadas. El 2026 no solo traerá autos distintos: traerá una forma distinta de correr.