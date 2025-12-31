“Pidamos a Dios que nos renueve la esperanza”: el mensaje del Cardenal Bokalic para el año 2026

El Arzobispo de Santiago del Estero realizó un balance del año que se va y dejó un mensaje esperanzador para todos. “Mi pensamiento y oración están junto a los hermanos a los que cuesta mucho la vida”, enfatizó en diálogo con Radio Panorama.

“Estamos cerrando un año intenso, como lo son prácticamente todos. Cada año tiene sus características y situaciones propias, pero no existen años tranquilos en la vida. Vivimos atravesados por cuestiones familiares, sociales, laborales y también por dificultades que aparecen de manera inesperada. Por eso, al llegar a este momento, el primer pensamiento es agradecer a Dios por haber llegado hasta aquí, por la vida y por la posibilidad de seguir adelante”, fueron las primeras palabras del Arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic, en una charla con Radio Panorama.

En su balance del año que termina este miércoles, y de cara al año 2026, Bokalic dijo que es importante saber agradecer a Dios y pensar en los hermanos, sobre todo los más necesitados. “Damos gracias por la salud que tenemos y por poder vivir nuestras responsabilidades y nuestra vocación, sin olvidar que hay muchos hermanos nuestros a quienes la vida les cuesta mucho. Para ellos, hoy la vida es una cruz. Mi pensamiento y mi oración están muy cerca de esas personas”, remarcó.

En su mensaje esperanzador, el religioso recordó que “Dios nunca suelta la mano”, e instó a creer en un “Dios creador, providente y lleno de amor”, sobre todo aquellos que en algún momento de sus vidas sienten un vacío. “Como decía San Agustín, el corazón humano es inquieto y solo descansa cuando Dios está cerca. Cuando buscamos otros caminos y dejamos de lado esa cercanía, podemos andar un tiempo bien, pero tarde o temprano sentimos que falta algo esencial”, precisó.

Mensaje especial para los jóvenes

En otro tramo de su diálogo con Radio Panorama, Bokalic pidió prestar atención especial a los más jóvenes: “Hay un gran desafío para toda la sociedad. La revolución tecnológica y el avance de la inteligencia artificial están produciendo cambios profundos en la cultura, en la forma de vivir y de relacionarnos. Esto impacta especialmente en los jóvenes. Muchos viven sin contención familiar, sin afecto, sin techo, a veces sin escuela y sin horizontes laborales. Algunos caen en las adicciones o no tienen posibilidad de soñar un futuro distinto. Esa es una realidad que nos interpela profundamente”.

También, el Cardenal dijo que la Iglesia toda busca siempre formas nuevas para estar cerca de los jóvenes y necesitados. “Tenemos que revisar metodologías, aggiornarnos, estudiar y estar cerca para comprender dónde están los jóvenes y cómo acompañarlos. No se trata de imponer, sino de caminar juntos y mostrar, desde la cercanía, la riqueza de la persona de Jesús”, enfatizó.

Sobre el final de la entrevista, y de cara al año 2026 que comenzará en horas, Bokalic sentenció: “La esperanza es un don de Dios que debemos cuidar y hacer crecer. Vivimos muchas situaciones que nos quitan alegría y fuerzas para luchar, por eso es fundamental pedirle a Dios que nos renueve la esperanza, especialmente en los momentos más oscuros. Todos podemos ser instrumentos de esperanza para los demás. Con nuestras palabras, nuestros gestos y nuestras actitudes cotidianas, podemos levantar a quienes están caídos en el camino”.