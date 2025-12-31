Un grande de Europa preguntó condiciones por Franco Mastantuono: la respuesta del Real Madrid

El club italiano sondeó un préstamo por el argentino de 18 años, pero desde el club español dieron una contundente respuesta.

Franco Mastantuono atraviesa un momento de menor protagonismo en el Real Madrid, producto de la fuerte competencia interna y de una lesión que lo dejó un mes afuera. A pesar de eso, el club no está dispuesto a desprenderse del juvenil argentino, ni siquiera a préstamo, ante el interés concreto de uno de los gigantes del fútbol italiano.

El club que preguntó condiciones fue Napoli, último campeón de la Serie A y actual tercero en el campeonato, a solo dos puntos del líder Inter. La respuesta desde la Casa Blanca fue clara: Mastantuono no se negocia. Así lo reveló el diario Marca, que señaló que el cuerpo técnico considera al futbolista una apuesta estratégica para el futuro del club.

Según la publicación, Xabi Alonso lo ve como una pieza clave del proyecto a largo plazo del Real Madrid y confía plenamente en su evolución. El argentino, que llegó a Europa tras su irrupción en River, es considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores del plantel.

En la competencia por su puesto, Mastantuono pelea con Rodrygo, cuyo futuro en el club aparece cada vez más incierto, y con Arda Güler, que atraviesa un gran presente y le ha quitado espacio en la rotación ofensiva. Aun así, el Madrid apuesta a su desarrollo dentro de la institución.

En cuanto a sus números, Mastantuono disputó 14 partidos, marcó un gol y dio una asistencia en 756 minutos con la camiseta del Merengue. Además, se convirtió en el cuarto jugador más joven en la historia del club en anotar en La Liga, un dato que refuerza la confianza que el club tiene depositada en él.