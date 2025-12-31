Gabriel Arias cerró su etapa en Racing y dejó un mensaje que emocionó a todos

El arquero de 38 años se despidió de la Academia tras más de siete temporadas, una extensa trayectoria como referente y un palmarés que lo ubica entre los más ganadores del club.

Hoy 11:17

Gabriel Arias le puso punto final a una etapa que ya forma parte de la historia grande de Racing. Después de siete años y medio defendiendo el arco académico, el guardameta neuquino nacionalizado chileno se despidió oficialmente del club con un emotivo mensaje en redes sociales, donde repasó su recorrido, agradeció a quienes lo acompañaron y dejó en claro el fuerte vínculo que construyó con la institución de Avellaneda.

En su despedida, el arquero eligió palabras cargadas de emoción para describir lo que significó Racing en su carrera y en su vida: “Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le hubiera creído”.

Y agregó: “Pero cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humano. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces que darles las gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá?”.

En el mensaje también dedicó palabras especiales a su familia, dirigentes, entrenadores y compañeros, y reservó un párrafo para los hinchas: “Y a los hinchas, los grandes protagonistas de esta historia, que me demostraron su cariño durante todo este tiempo y con los que compartí momentos que quedarán para siempre en mi corazón”.

“Me voy tranquilo por haber puesto todo mi trabajo, toda mi exigencia y todo mi compromiso para llevar a Racing siempre a lo más alto. ¡Gracias, muchas gracias, por todo lo que vivimos juntos!”, concluyó.

Los siete años de Gabriel Arias en Racing

La salida de Arias marca el cierre de un ciclo iniciado a mediados de 2018, cuando llegó desde Defensa y Justicia para reemplazar a Juan Musso, transferido al fútbol italiano. Su impacto fue inmediato: se adueñó del arco, se convirtió en pieza clave del equipo de Eduardo Coudet y fue uno de los pilares del título de la Superliga 2018/19.

Desde entonces construyó una historia de regularidad, liderazgo y títulos. Arias se va con 254 partidos oficiales, seis títulos y el reconocimiento de haber sido capitán y referente durante varios ciclos del club. Entre 2022 y 2023 sumó el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional ante Boca, y en 2024 fue protagonista de una de las mayores alegrías recientes con la Copa Sudamericana y la posterior Recopa frente a Botafogo.