Alumnos y docentes de la UNSE desarrollaron mobiliario especializado para laboratorios de Informática

La experiencia se desarrolló en el taller de carpintería del instituto, donde estudiantes y docentes trabajaron de manera articulada en la construcción de muebles funcionales y ergonómicos, adaptados a las exigencias del equipamiento informático actual.
El Instituto de Tecnología de la Madera (ITM), de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, dio un paso significativo en la integración entre oficios tradicionales y nuevas tecnologías, mediante el diseño y la fabricación de mobiliario especializado para laboratorios de informática.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La experiencia se desarrolló en el taller de carpintería del instituto, donde estudiantes y docentes trabajaron de manera articulada en la construcción de muebles funcionales y ergonómicos, adaptados a las exigencias del equipamiento informático actual. Las piezas incluyen mesas de trabajo con soluciones modernas como puertos de carga integrados, organización de cableado y superficies de fácil mantenimiento.
El mobiliario estará destinado al Laboratorio de Informática de la Facultad, aportando a la modernización de los espacios educativos y reafirmando el rol del ITM como referente en formación técnica, innovación y puesta en valor de la madera y sus subproductos en el diseño del siglo XXI.