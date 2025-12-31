Alumnos y docentes de la UNSE desarrollaron mobiliario especializado para laboratorios de Informática

La experiencia se desarrolló en el taller de carpintería del instituto, donde estudiantes y docentes trabajaron de manera articulada en la construcción de muebles funcionales y ergonómicos, adaptados a las exigencias del equipamiento informático actual.

Hoy 11:49

El Instituto de Tecnología de la Madera (ITM), de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, dio un paso significativo en la integración entre oficios tradicionales y nuevas tecnologías, mediante el diseño y la fabricación de mobiliario especializado para laboratorios de informática.

La experiencia se desarrolló en el taller de carpintería del instituto, donde estudiantes y docentes trabajaron de manera articulada en la construcción de muebles funcionales y ergonómicos, adaptados a las exigencias del equipamiento informático actual. Las piezas incluyen mesas de trabajo con soluciones modernas como puertos de carga integrados, organización de cableado y superficies de fácil mantenimiento.

El mobiliario estará destinado al Laboratorio de Informática de la Facultad, aportando a la modernización de los espacios educativos y reafirmando el rol del ITM como referente en formación técnica, innovación y puesta en valor de la madera y sus subproductos en el diseño del siglo XXI.